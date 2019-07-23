Культура на колёсах продолжит смычку города с деревней

Светлое прошлое возвращается. Кино уже отметилось ремейками старых лент, дело за аниматорами. В 2019-м при поддержке Минкульта появятся продолжения мультфильмов «Петя и волк», «Умка» и новые выпуски «Весёлой карусели». Возможно, крутить эти мультики по городам и весям будут специалисты передвижных клубов, которые во Владимирской области начали закупать в прошлом году на средства федерального гранта. И будут приобретать ещё пять лет — до 2024-го в рамках нацпроекта «Культура».

Мода на ретро — тема широкая. Некоторые видят в ней кризис идей, другие резонно считают, что если ностальгия монетизируется — почему на этом не потоптаться? Вторичность в искусстве — не всегда плохо. Многое решает то, насколько талантливо перекроено старое произведение. Кто укорит Алексея Толстого за «Приключения Буратино», заимствованные у Карло Коллоди? Правильный ответ — никто.

«Одни говорят — плагиат, я говорю — традиция!» — закрыл тему режиссёр из короткометражки «Пиф-паф, ой-ой-ой».

С мобильными клубами, несущими культуру в массы, — примерно та же песня. Снобы видят в них агитпоезда и кинопередвижки советской поры. Первые — с кумачом, гармонистом в будёновке и плакатами РОСТа. Вторые — с колхозниками, курящими козью ножку, киносеансами под открытым небом и грузином Мимино, разъясняющим тонкости индийских фильмов. Но снобы не правы. Если забить в поисковой строке Интернета фразу «передвижной клуб», то можно увидеть и лимузины-акселераты «Party Bus», словно сошедшие с экранов фантастических фильмов, и многофункциональные культурные центры, лёгким движением руки превращающиеся в кинозал или сцену для шоу, и «ГАЗели» с нехитрой аппаратурой, вполне годные для проведения выездных концертов творческих народных коллективов типа «Варенька» из Головинского ДК Судогодского района.

Врать не будем — во Владимирской области пока отдаётся предпочтение последнему варианту. Первые автоклубы на базе «ГАЗелек» для развития культурно-досуговой деятельности появились в регионе весной прошлого года. Их получили 5 муниципалитетов — Александровский, Камешковский, Кольчугинский, Петушинский и Суздальский районы.

Завтра мобильный клуб увидят жители Юрьева-Польского — в полдень его презентуют на площади районного центра.

«Передвижки» оснащены генератором автономного питания, беспроводными микрофонами и петличками, звуковой аппаратурой и микшером. Машины с оборудованием, приобретавшиеся в прошлом году, стоили 1 миллион 529 тысяч рублей. Сейчас их стоимость около 2 миллионов. Всё зависит от комплектации. Цена полностью «упакованного» авто, судя по источникам в Интернете, может достигать 8 миллионов. Но это, видимо, не наш вариант.

Пока «Призыв» не располагает информацией о том, сколько мобильных клубов во Владимирской области будет закуплено по нацпроекту «Культура» в ближайшие пять лет. Очевидно только, что потребность в них велика. Например, Вязниковский район постоянной «передвижкой» не обладает. Но выездная культурная работа там ведётся очень активно. В ход идёт любой транспорт, которым располагает местная администрация.

— В среднем мы совершаем около 15 выездов в месяц, а летом, бывает, чаще, — сообщила «Призыву» руководитель передвижного клуба МБУ «КДК» Юлия Ломаченко. — С народным ансамблем «Вишенье» и другими коллективами мы добираемся до каждого отдалённого угла, поём песни, дарим людям радость. Ведь бывают сёла и деревни, где постоянных клубов нет, у людей, кроме телевизора, никаких развлечений. Наше появление для них — праздник.

Вязниковские «передвижники» освоили разные программы — и детские, и для пожилых людей. Есть тематические, связанные с определёнными событиями и праздниками. Выезжают в любое время года — зимой в том числе… Одно жаль — гармониста нет. Иногда к коллективу присоединяется местный виртуоз, но он уже старенький, баян ему держать тяжело. Да и ездить тоже. Пока российская и зарубежная промышленность не готова предложить отечественной культуре «мобильных гармонистов». Конечно, аппаратура может и этот инструмент сымитировать, но прелесть живого звука, острых шуток, отпускаемых мастером, элегантное движение пальцев по клавиатуре, клапанам и регистрам — нет, этого пока нет. Что подсказывает новые перспективные задачи для национального проекта «Культура», способного превратить любое «ретро» в актуальнейшее из искусств.

Николай Лившиц

Заглавное фото: kultura-vyazniki.ru