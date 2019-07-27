Кроссовер «Kia» дважды влетел в грузовик под Покровом

Сегодня утром на федеральной трассе в районе Покрова произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель «Kia Sportage» врезался в фуру «Man», двигающуюся в попутном направлении. От удара кроссовер вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Renault Logan». После чего «Kia» врезалась в прицеп той же фуры.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля «Renault Logan», 56-летний мужчина. Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки «Kia Sportage». 49-летняя женщина госпитализирована, 76-летней пассажирке оказали медпомощь на месте аварии. В медицинское учреждение доставили и 42-летнюю пассажирку «Renault Logan».



По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Призыв» ранее, на этой неделе произошло еще одно смертельное ДТП. Погиб водитель «ВАЗа», семеро пассажиров микроавтобуса пострадали.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области