Король лягушек станет гвоздем субботнего вечера

Крупнейшее событие Года театра — Всероссийский театральный марафон идет во Владимирскую область. 20 июля в 17.00 на сцене областного театра кукол состоится торжественная передача символа театрального марафона от Московской области во Владимирскую. Столичный театр кукол порадует маленьких и больших жителей нашего города спектаклем «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек» (0+). Кроме торжественного субботнего вечера, эту забавную постановку из Москвы можно будет увидеть и 21 июля в 11.00 и 14.00

А 23 июля уже Владимирский академический театр драмы повезет символ Всероссийского театрального марафона дальше — в г. Иваново. На сцене местного театра кукол наши артисты представят свои спектакли. Это «Наташина мечта» (12+) по пьесе Я. Пулинович (режиссер. — Владимир Кузнецов), «Сны Гамлета» (12+) по пьесе Н. Мазур (режиссер — Линас Мариюс Зайкаускас) и «Руки, которые не нужны» (12+) по произведениям Марины Цветаевой (авторы спектакля — актрисы Владимирского театры драмы — Ариадна Брунер и Анна Лузгина).

Во Всероссийском театральном марафоне принимают участие все 85 регионов России.

Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются к соседям с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Мы с нетерпением ждем символ театрального марафона во Владимире!

Татьяна Лысова

Заглавное фото: osd.ru

