Конкурс «Самая красивая деревня» вызвал небывалый ажиотаж

На конкурс «Самая красивая деревня» подано рекордное количество заявок. За это почетное звание в этом году сразятся 95 населенных пунктов. Это на 19 участников больше, чем было в прошлом году. Прием заявок закрыт, с 20 июля по 31 августа оргкомитет конкурса посетит села и деревни, которые пройдут отбор. Нововведение этого года: график выезда оргкомитета будет опубликован на официальном сайте конкурса. А значит, жители населенных пунктов будут заранее знать, когда к ним приедут представители оргкомитета.

Правила конкурса остались прежними. Заявки на участие принимались в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей.

Помимо престижа лучшие из лучших получат материальное вознаграждение. Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов.

Конкурс «Самая красивая деревня» проводится во Владимирской области уже в пятый раз. В прошлом году Гран-при конкурса получила деревня Берково Камешковского района. Победителем в категории до тысячи жителей стало село Улово Суздальского района, до 3,5 тысячи жителей — Сима Юрьев-Польского района. Им вручили по 80 тысяч рублей.

Ранее «Призыв ТВ» сообщал, что самая красивая деревня Владимирской области осталась без дороги.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»