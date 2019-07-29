Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Валроса» на действия организатора закупки МУП округа Муром «Водоканал» при проведении конкурса в электронной форме признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Валроса» на действия организатора закупки МУП «Водоканал» при проведении запроса котировок в электронной форме по поставке задвижек с обрезиненным клином для нужд Предприятия.

19.07.2019 жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

В обжалуемых действиях организатора закупки МУП округа Муром «Водоканал» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушение Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной