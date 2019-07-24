Клуб на колесах отправился развозить культуру в массы

Клуб на колесах отправился в путь по Ополью. Новенькая «ГАЗель» пополнила автопарк районного центра культуры и досуга в Юрьеве-Польском. Она присоединилась к пяти специализированным автобусам, колесящим по деревням и сёлам Владимирской области с творческими коллективами на борту. Первые автоклубы для развития культурно-досуговой деятельности появились в регионе весной прошлого года. Их получили Александровский, Камешковский, Кольчугинский, Петушинский и Суздальский районы.

— Такие машины в первую очередь получают муниципальные образования с наиболее высокими показателями выездного опыта работы – в тех небольших населённых пунктах, где нет своих клубов, — объяснила директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. – В 2018 году область получила грант на эффективное социально-экономическое развитие, и, откликнувшись на многочисленные просьбы районов, мы приняли решение о покупке пяти автомобилей для возобновления работы передвижных автоклубов. Пять машин есть, но понятно: у нас 21 муниципальное образование, и потребность в таком транспорте всё ещё велика. Поэтому в рамках одного только регионального бюджета мы собираемся приобретать как минимум по одной такой машине в год.

Цена одного такого клуба на колесах — около 2 миллионов рублей.

Каждый клуб на колесах индивидуально комплектуют в соответствии с заявкой той организации, которая принимает новую машину. Например, в Юрьеве-Польском попросили увеличить базу до 13 посадочных мест, оборудовать автобус подсветкой в салоне, кондиционером, а также сиденьями с опускающимися спинками. Кроме того, в нем есть вешалка для концертных костюмов – теперь они точно не помнутся в пути. Для того, чтобы считаться настоящими передвижными клубами, подобные машины несут на борту мобильный, но мощный комплект звуковой аппаратуры, а также генератор, чтобы запитать всё электрическое оборудование.

— Я ведь с 1983 года работаю в Юрьев-Польском районе именно по линии автоклубов, для меня это родное, – делится воспоминаниями руководитель районного центра культуры и досуга Павел Пантелеев. – Бывало ведь как: приезжаешь, а надо ещё найти, куда киноэкран повесить, где от 220 вольт запитаться. Мы в самую страду прямо на полевые станы выезжали к земледельцам: вот идут они на обед, а у нас палатка брезентовая на 20 человек. Генератор военный. В автобусе 16-миллиметровый кинопроектор, в палатке экран висит – так и показывали. Обязательно зайдут минут на пятнадцать посмотреть – особенно киножурнал «Фитиль» любили.

— А сегодня селяне ждут автоклубы? Ведь по телевизору теперь чего только не увидишь! Неужели даже кино посмотреть к вам ходят?

— Ещё как ждут! И на просмотр фильмов ходят: вот недавно «Любовь и голуби» с удовольствием смотрели. Это ведь не одному дома посмотреть – тут люди вместе собираются. Вместе посмеются, вместе погрустят, обсудят, пообщаются. А уж про творческие коллективы и говорить нечего – мы с начала года более двухсот выездов на село сделали! Созваниваемся со старостами деревень, объявляем дату приезда, и нас ждут! А ведь учреждений культуры нет не только в деревнях, но даже в некоторых больших сёлах – в Небылом, например. Когда ещё этот клуб восстановят? Вот нас люди и ждут.

— А на чём же вы ездили до появления вот этого автоклуба?

— На грузопассажирской «ГАЗели» и древнем «ПАЗике». Детский ансамбль, например, на нём уже проблематично вывозить.

— А многие коллективы смогут воспользоваться новым транспортом?

— Да все, которые работают в районном центре. Это и «Напевы Ополья» — один из самых известных наших народных коллективов, это и молодёжный ансамбль «Юрьев День», это и хор «Ветеран» — знаменитый наш хор, которому в этом году исполнилось 90 лет, это и «В добрый час» — взрослый эстрадный ансамбль, это и театр-студия «Созвездие», и наша «Россияночка», и хореографические коллективы — у нас все мобильные.

— А на таком автобусе и в другую область не стыдно приехать.

— Совершенно верно. Мы ездим и по России – буквально в июне ансамбль «Напевы Ополья» представлял Владимирскую область в Чувашии на Дне Республики. И уже не в первый раз.

Хорошо, когда мечты сбываются. И совершенно логично на месте сбывшихся появляются новые – это естественный катализатор жизни. Щёлкнули ножницы, перерезана красная ленточка, ключи от нового автоклуба добрались, наконец, до водителя. Да и новая мечта не заставила себя ждать – это мобильная сцена, которую можно развернуть минут за двадцать. Кстати, в департаменте культуры рассчитывают приобрести большие машины с мобильной сценой и звуковым оборудованием в 2021 году. Во всяком случае, федеральные деньги на это уже запланированы.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области будет создана сеть модельных библиотек. На эти цели из федерального бюджета выделят около 20 миллионов рублей. Преобразятся три библиотеки: центральная районная библиотека и детская районная библиотека Селивановского района и Григорьевская библиотека — филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района.

Олег Беспалов

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