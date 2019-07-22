Кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО «Газ-Гарант»

Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО «Газ-Гарант» на решение Арбитражного суда Владимирской области и постановление Первого арбитражного апелляционного суда.

Напомним, что 21 августа 2018 года Арбитражный суд Владимирской области отказал ООО «Газ-Гарант» в удовлетворении требования о признании незаконным и отмене постановления Владимирского УФАС России, которым Общество привлечено к административной ответственности за нарушение Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужила информация департамента цен и тарифов администрации Владимирской области, в результате рассмотрения которой в действиях газораспределительной организации выявлено нарушение порядка выдачи технических условий на подключение к сетям газораспределения, которые находятся у нее на законных основаниях.

В частности, было установлено, что ООО «Газ-Гарант» переданы в аренду сети газораспределения, находящиеся в Киржачском районе Владимирской области. В целях подключения объектов капитального строительства Общество в устной форме требовало получение заявителями согласия на подключение от собственника арендованных сетей, что не предусмотрено действующим законодательством.

По данному факту заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «Газ-Гарант» к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Обществу назначено административное наказание в виде наложения административного штрафа в размере 600 000 рублей.

По итогам рассмотрения жалобы кассационной суд постановил оспариваемые судебные акты оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Газ-Гарант» — без удовлетворения.