Какая улица Владимира самая-самая?

Какая улица во Владимире самая длинная?
Правильно!
Неправильно!
-
Какая улица в городе – самая короткая?
Правильно!
Неправильно!
-
Какое название улицы у нас самое популярное?
Правильно!
Неправильно!
-
Название какой владимирской улицы самое уникальное в России?
Правильно!
Неправильно!
-
Какой переулок является самым узким в городе?
Правильно!
Неправильно!
-
Какая улица была самой первой в городе Владимире?
Правильно!
Неправильно!
-
Как улица Владимира имеет самое загадочное название?
Правильно!
Неправильно!
-
Какая улица Владимира самая «нежилая» и самая «достопримечательная»?
Правильно!
Неправильно!
-
реклама
Теги: город Владимир, улицы Владимира
Поделиться:
Обсуждение