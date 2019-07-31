Как не пропасть в лесу?

Грибной сезон ежегодно становится горячей порой для спасателей и поисковых отрядов «Лиза Алерт». Во Владимирской области нынешний июль побил все рекорды по количеству заблудившихся в лесу людей. Любители «тихой охоты» с энтузиазмом отправляются в лес и порой остаются там с полной корзиной грибов, но без малейшего представления о собственном местоположении. Сообщения о заблудившихся поступают ежедневно. И, к сожалению, по статистике каждый пятый потерявшийся в лесу погибает. А ведь существуют нехитрые правила, которые помогут вам не пропасть во время «тихой охоты». Пройдите этот тест и проверьте себя, хорошо ли вы знаете правила посещения леса.
Обсуждение 2
Если столько всего брать в лес, то что же можно вынести из леса? Пару грибов?
10 из 10!