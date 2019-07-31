Как не пропасть в лесу?

Нужно ли оповестить своих родных, когда уходишь в лес? Да Нет Желательно, но не обязательно Правильно! Неправильно! -

Кого не нужно отпускать в лес одних? Детей Пожилых людей И детей, и пожилых людей Правильно! Неправильно! -

Что в первую очередь нужно взять с собой в лес? Двухдневный запас еды Заряженный телефон Сменную одежду Правильно! Неправильно! -

Куда нужно позвонить в первую очередь, если заблудился в лесу? В службу спасения 112 Родителям Другу Правильно! Неправильно! -

На какой промежуток времени нужно иметь с собой запас воды? Он не нужен На пару часов На день или более Правильно! Неправильно! -

Какого цвета должна быть одежда для похода в лес? Наиболее яркая Камуфляжная, немаркая Согласно последним модным тенденциям Правильно! Неправильно! -

Что, кроме телефона и питьевой воды, желательно взять с собой в лес? Нож и сухие дрова Спички и небольшой перекус Теплые носки и туристический коврик Правильно! Неправильно! -

В какое время дня нужно идти в лес за грибами или ягодами? В первой половине дня Во второй половине дня Перед тем как стемнеет Правильно! Неправильно! -

Как себя нужно вести, если вы осознали, что потерялись? Поискать выход из леса самостоятельно Бегать кругами по лесу и кричать: «Ау, люди! Я здесь!» Сообщить по телефону свои ориентиры спасателям и спокойно сидеть на одной месте Правильно! Неправильно! -