18+

Как не пропасть в лесу?

Нехитрые правила могут спасти вам жизнь

Грибной сезон ежегодно становится горячей порой для спасателей и поисковых отрядов «Лиза Алерт». Во Владимирской области нынешний июль побил все рекорды по количеству заблудившихся в лесу людей. Любители «тихой охоты» с энтузиазмом отправляются в лес и порой остаются там с полной  корзиной грибов, но без малейшего представления о собственном местоположении. Сообщения о заблудившихся поступают ежедневно. И, к сожалению, по статистике каждый пятый потерявшийся в лесу погибает. А ведь существуют нехитрые правила, которые помогут вам не пропасть во время «тихой охоты». Пройдите этот тест и проверьте себя, хорошо ли вы знаете правила посещения леса.

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Как не пропасть в лесу? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Теги: ,

Обсуждение 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение