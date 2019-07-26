Известные владимирцы прошли самый короткий тест на IQ

Детские задачки, которые, на первый взгляд, готов решить любой первоклассник, поставили в тупик каждого пятого респондента в разных странах мира. Самый короткий тест на IQ, разработанный профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком, прошли только 17% людей. Остальные дали неправильные ответы. При чем ошиблись даже люди с учеными степенями.

Редакция «Призыва» рискнула пройти тест сама и задать несложные вопросы известным владимирцам. Среди респондентов: глава областного центра, известный шоумен, автоюрист, кандидат технических наук, сотрудник Следственного комитета, владелец автосалона, спортсмен и журналисты. С первого раза правильно ответил только один человек, который видел тест до съемок. Три вопроса озадачили подавляющее большинство опрошенных. Результаты самого короткого теста на IQ в нашем видео.

Фокус в том, что сама формулировка вопросов заставила большинство опрошенных ошибиться… По крайней мере, с первой попытки. Подумав, люди давали правильные ответы. Конечно, не все… Кто-то предпочел отшутиться. Но проверить на камеру интеллект — уже большая смелость. Надо отдать должное всем нашим респондентам.

Естественно, мы не смогли не предложить помериться умом и заместителю руководителя департамента здравоохранения Елене Овчинниковой. Тем более что разговоры про уровень IQ два года назад она спровоцировала сама. На встрече с жителями Собинского района представитель облздрава заявила, что IQ у нее выше. Скандал вышел за пределы Владимирской области, а чиновнице объявили выговор. Пройти тест, к сожалению, Елена Овчинникова не смогла, сославшись на занятость. Но за предложение поблагодарила.

Пройдите самый короткий тест на IQ. Это забавно!

1. Теннисная ракета и мяч в сумме стоят $1,10. Сколько стоит мяч, если ракетка дороже него на $1?

2. Пять машин за пять минут изготавливают пять изделий. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?

3. В озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Чтобы они полностью заполнили собой озеро, потребуется 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

СПОЙЛЕР! Большинство опрошенных сразу выдают ответы, которые на поверхности: 10 центов, 100 минут и 24 дня. Тогда как ключ к тесту: 5 центов, 5 минут и 47 дней.

Редакция «Призыва» со своей стороны предлагает своим читателям разминать мозги несколько раз в неделю. Чтобы повысить свой IQ, проходите наши тесты.

Полина Тарбеева

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