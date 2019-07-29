Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» (на момент совершения правонарушения) привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица – исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» (на момент совершения правонарушения).

Ранее было выявлено, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, требование на указание конкретного показателя одного из параметров требуемого товара является некорректным. Сформулированное некорректно требование к показателю товара вводит участников закупки в заблуждение и влечет последующее их отклонение.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.