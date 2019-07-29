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Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» (на момент совершения правонарушения) привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России  в отношении должностного лица – исполняющего  обязанности главного врача  ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница»  (на момент совершения правонарушения).

           Ранее было выявлено, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, требование на указание конкретного показателя одного из параметров требуемого товара  является некорректным. Сформулированное некорректно требование к показателю товара вводит участников закупки в заблуждение и влечет последующее их отклонение.

            Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2  статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал  должностное лицо – исполняющего  обязанности главного врача  ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница»  (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3000  рублей  в доход бюджета.

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