Имя нового главврача больницы в Оргтруде объявят на днях 

Пациенты седьмой больницы в Оргтруде пребывают в ожидании нового главврача. После того как на прошлой неделе Дмитрий Митрофанов покинул свой пост, замену ему до сих пор ещё не нашли. По крайней мере, официально преемника не назвали. Но в департаменте здравоохранения Владимирской области сообщили, что готовы вот-вот объявить имя нового руководителя.



— Пока здесь нет главного врача, пока я там временно смотрящая. Но на этой неделе кто-то будет, и мы скажем, — пообещала «Призыву» Елена Овчинникова, заместитель директора областного департамента здравоохранения.

Пациенты предложили чиновникам свою кандидатуру на пост главврача больницы.

Жители Оргтруда озвучили свою кандидатуру на встрече с врио первого вице-губернатора Мариной Чекуновой. Люди предложили вернуть прежнего главврача Анатолия Уколова, который руководил до Дмитрия Митрофанова. По словам участников встречи, его работа устраивала и пациентов, и медиков больницы в Оргтруде.

— Зарекомендовал человек себя хорошо, но он работал недолго, всего полтора года. Мы считаем, что он при нашей поддержке, при поддержке департамента сможет достойно управлять нашим медучреждением, — уверена Оксана Свиридова, жительница Оргтруда. – При нём все отделения работали, и штат был укомплектован.

Об Анатолии Уколове известно, что прежде он занимал пост главврача Судогодской районной больницы, а также трудился во главе одной из частных клиник Владимира, где оказывал услуги акушера-гинеколога. Потом якобы он работал в Москве, говорят пациенты седьмой больницы, но недавно вернулся во Владимир и находится в поиске работы. Жители Оргтруда надеются, что при назначении «их кандидата» не произойдет расчленения больницы. Свои опасения они озвучили на встрече с Мариной Чекуновой.

Следующая встреча жителей Оргтруда с чиновниками намечена на 31 июля.

— Сначала встреча проходила натянуто. Складывалось ощущение, что нас не хотят слышать. Нас хотели убедить, как хорошо нам будет в пятой больнице. Но к концу диалог получился, и нам предложили встретиться ещё раз, в более расширенном составе, — говорит Оксана Свиридова. — Нас ещё попросили прекратить одиночные пикеты. Но мы их не прекратим, пока не почувствуем себя в полной безопасности. Когда облздрав примет принципиальное решение – сохранить горбольницу № 7 как самостоятельное лечебное учреждение. Для эффективной работы больницы нужны постоянный штат и главврач, который будет управлять всеми вопросами, в том числе кадровой политикой и хозяйственной частью. Мы будем настаивать на кандидатуре Уколова.

Следующая встреча с областными чиновниками состоится 31 июля. Она пройдёт в «Белом доме». Жителей Оргтруда попросили заранее подготовить все вопросы, которые обещали с ними обсудить. Присутствовать на этой встрече выразили желание и депутаты Законодательного Собрания.

Ранее «Призыв» сообщал, что с главврачом больницы Оргтруда не продлили контракт. Дмитрий Митрофанов покинул лечебное учреждение на прошлой неделе.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»