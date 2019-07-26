Главный врач больницы №2 уходит «по собственному» 

Уходит, чтобы вернуться. Должность главного врача больницы №2 города Владимира покидает Игорь Тихонов. Эту новость накануне обсудили депутаты горсовета. Народные избранники были удивлены, что кадровая перестановка дошла и до этого лечебного учреждения. Ведь его руководитель, по словам депутатов, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны — как профессионал своего дела.

Сейчас Игорь Тихонов находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. Затем он вернётся работать в эту же больницу, но только в должности рядового врача. С поста главного врача Тихонов увольняется по собственному желанию, сообщают в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области.

Должность главврача больницы №2 займёт Михаил Суханов.

По словам областных чиновников, он имеет большой организаторский опыт в системе здравоохранения и зарекомендовал себя как эффективный управленец. В разные годы Михаил Юрьевич возглавлял такие лечебницы Владимира как: Областной клинический онкологический диспансер, Городскую клиническую больницу №5, Областную клиническую больницу. На данный момент, пока ещё до вступления в новую должность, он работает врачом приёмного отделения, хирургом БСП.

Ранее «Призыв» сообщал, что облздрав уволил главного врача больницы в Оргтруде Дмитрия Митрофанова. Ему на смену пришёл молодой специалист Петр Бушуев.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»