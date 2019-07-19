Где интересно и с пользой провести выходные

С 19 по 29 июля в нашем городе проходит просветительская программа «Единая вера — единая Русь Святая» из Беларуси. Это совместный проект Сестричества и Свято-Елисаветинского монастыря (г .Минск), Владимирской епархии и администрации города Владимира. Программа направлена на возрождение единства православных народов через проведение совместных мероприятий и знакомство с православной культурой.

На Театральной площади развернется благотворительная выставка-ярмарка «Кладезь». Посетителей порадует художественное оформление изделий, каждое из которых изготовлено с любовью и молитвой. Жители и гости города смогут принять участие в интерактивной экскурсии по выставке-ярмарке, познакомиться не только с историей Свято-Елисаветинского женского монастыря, но и историей жизненного пути трудников монастырских мастерских.

Здесь же будет представлена экспозиция «Скрипторий» ─ мастерская по переписыванию книг, воссозданная по образцам Х─ХII столетия, где можно познакомиться с историей книгописания и просветительской деятельностью святой преподобной Евфросинии Полоцкой.

Малышей ждет встреча с новой сказкой в кукольном театре «Батлейка». Спектакль «Одноухий заяц» расскажет о том, как зайка отправился на поиски волшебной страны и обрел друзей. После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, сделать поделки своими руками. Также каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству.

г. Владимир, Театральная площадь

с 19 по 29 июля с 10.00 до 19.00

Вход свободный