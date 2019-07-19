Где интересно и с пользой провести выходные

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Праздник радости и добра 0+
С 19 по 29 июля в нашем городе проходит просветительская программа «Единая вера — единая Русь Святая» из Беларуси. Это совместный проект Сестричества и Свято-Елисаветинского монастыря (г .Минск), Владимирской епархии и администрации города Владимира. Программа направлена на возрождение единства православных народов через проведение совместных мероприятий и знакомство с православной культурой.
На Театральной площади развернется благотворительная выставка-ярмарка «Кладезь». Посетителей порадует художественное оформление изделий, каждое из которых изготовлено с любовью и молитвой. Жители и гости города смогут принять участие в интерактивной экскурсии по выставке-ярмарке, познакомиться не только с историей Свято-Елисаветинского женского монастыря, но и историей жизненного пути трудников монастырских мастерских.
Здесь же будет представлена экспозиция «Скрипторий» ─ мастерская по переписыванию книг, воссозданная по образцам Х─ХII столетия, где можно познакомиться с историей книгописания и просветительской деятельностью святой преподобной Евфросинии Полоцкой.
Малышей ждет встреча с новой сказкой в кукольном театре «Батлейка». Спектакль «Одноухий заяц» расскажет о том, как зайка отправился на поиски волшебной страны и обрел друзей. После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, сделать поделки своими руками. Также каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству.
г. Владимир, Театральная площадь
с 19 по 29 июля с 10.00 до 19.00
Вход свободный
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Большой день мастер-классов 6+
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День села Карельская Слободка 0+
Карельская Слободка – село старинное, первое упоминание о нем относится к 1556 году. В XIX веке здесь построили две церкви: холодную в честь св. Дмитрия Солунского в 1863 году и теплую в честь св. Сергия Радонежского в 1881 году. В селе 39 домов, зимой здесь никто не проживает, жизнь начинается с весны, с заезда дачников и старожилов, возвращающихся из города. Тем не менее в селе есть два музея, памятник погибшим воинам, который установлен на средства, полученные за выигрыш в конкурсе «Самая красивая деревня» в номинации «За волю к жизни». На службу приезжает батюшка из Юрьев-Польского.
Каждый год жители Карельской Слободки отмечают в середине июля День села. По традиции порадует своим выступлением коллектив Шихобаловского ДК. Прозвучат теплые лирические песни о родине, о доме, о семейных узах, о ромашковых полях. Сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника Елена Локтионова расскажет о иконе Иоанна Богослова, которая 150 лет находилась в местной церкви. Во второй части праздника пройдет беседа о пользе иван-чая, а также мастер-класс по сбору и заготовке этого полезного растения. В завершение праздника будет устроено совместное распитие приготовленного чая с пирогами из пекарни ВПОО «Милосердие и порядок».
Суздальский район, село Карельская Слободка
20 июля в 13.00
Вход свободный
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Международный день шахмат 0+
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Экскурсия «Владимир по линеечке» 12+
Сообщество «Культурный Патруль | Владимир» приглашает на уникальную экскурсию. Многие знают, что Владимир – город с древней историей, по этому поводу написано многих хороших книг, проводится много хороших экскурсий. Но как в нашем городе представлены примеры архитектуры других времен? Что их отличало? Как определить, какого года данная постройка? Из каких конструктивных элементов состоит то или иное здание? Женя Постарнак, коренная владимирка, постигающая науку строительства в Москве, поможет в этом разобраться. Продолжительность экскурсии — около 2 часов. Каждому участнику – маленький сюрприз!
Мероприятие бесплатное
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«День мороженого» 0+
В Центрально парке, на площади у фонтана, развернется ярмарка-продажа мороженого, на которой даже самые придирчивые сладкоежки найдут для себя подходящее лакомство: ванильное и шоколадное, с джемом и изюмом, в вафельном стаканчике и на палочке… Для всех гостей с 12.00 до 17.00 пройдет акция «Мороженое по доступным ценам», в ходе которой все желающие смогут приобрести понравившейся холодный десерт по привлекательной цене.
В 12.00 началом мероприятия станет концертная программа с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов города. Для самых маленьких гостей пройдет увлекательная интерактивная игра «Вместе веселей» с участием веселых аниматоров и ростовых кукол. Самые активные и находчивые участники получат сертификаты, которые можно будет обменять на бесплатное мороженное в торговых точках, расположенных на территории парка.
Также все желающие смогут отправиться в увлекательные виртуальные аэропутешествия по России на высоте птичьего полета в формате 360 градусов, принять участие в творческом мастер-классе по лепке мороженого и сладостей из легкого пластилина от арт-студии «Фан-Чулан» и в интерактивной программе от музея науки и человека «Эврика».
В 16.00 выступят специальные гости ACOUSTIC COVER BAND «ПушкарьFM», которые исполнят самые узнаваемые кавер-версии хитов всеми любимых популярных групп. Завершится праздник в 18.00 зажигательной дискотекой «Ретро-танцы», в ходе которой пройдет множество творческих конкурсов.
г. Владимир, Центральный парк культуры и отдыха
20 июля 2019 года в 12.00
Вход свободный
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Мюзикл «Русская крепость» 12+
Для гостей и жителей Суздаля Владимиро-Суздальский музей-заповедник обещает летнее волшебство. Каждую субботу с 20 июля по 24 августа в 20.00 Спасо-Евфимиев монастырь будет превращаться в «Русскую крепость». Это сценическое воплощение известных историй и легенд о святых, чья жизнь и деяния связаны с Владимиро-Суздальской землёй. Действие разворачивается в «живых декорациях» памятника ЮНЕСКО – древнем Спасо-Ефимиевом монастыре, который «яко град красуется» в Суздале. Петр и Феврония, Андрей Рублев и Владимир Красное Солнышко… Образы этих небесных защитников раскрываются через музыку, которую называют «искусством, близким к небесам».
Молодые артисты музыкально-поэтического театра «Знаменье» Института искусств и художественного образования ВлГУ под руководством Ларисы Ульяновой представят на суд зрителей свое владение византийским и древнерусским пением. В их исполнении прозвучат и современные отечественные композиции разных стилей и жанров, включая фолк- и рок-композиции.
Билеты продаются во всех кассах и на сайте ВСМЗ.
г. Суздаль, Спасо-Евфимиев монастырь
20 июля в 20.00
Цена билета – 350 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/centrpark33
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