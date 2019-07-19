Флешмоб в Инстаграме Леди Гага заинтересовал владимирцев

Последний пост Леди Гага в Инстаграме собрал сотни тысяч комментариев на русском языке. К флешмобу в аккаунте американской певицы присоединились и жители Владимира. Среди бесконечного потока объявлений о покупке или продаже, рецептов и поздравлений, а также приветов можно найти записи пользователей из нашего региона. Не без чувства юмора люди отмечают, что Брэдли Купер, который предпочел Леди Гага супермодели из России Ирине Шейк, явно ошибся. И надеются, что промах звезды Голливуда не повторят организаторы регионального конкурса на лучшую деревню.



После разрыва звездной пары на защиту Ирины Шейк встали тысячи соотечественников. Первые комментарии в Инстаграме разлучницы появились 11 июля, когда стало известно о переезде Леди Гага к Брэдли Куперу. Но комментаторы быстро перешли от истории голливудской любви на темы куда более приземленные. Аккаунт певицы за считанные дни стал огромной социальной сетью, в которой жители России пишут обо всем: гороскопы, стихи, предложения о знакомствах. Страничку певицы уже назвали «Гагачатом». Среди прочих есть предложение продать участок в Суздальском районе.

На данной момент под фото 710 тысяч комментариев. Новые записи появляются каждую минуту. Жители России договариваются о свиданиях, обсуждают, где дешевле купить картошку, и спрашивают совета. Люди пишут, что не могут выйти из аккаунта певицы по нескольку дней и предлагают отделить «Гагачат» от Инстаграма и сделать его отдельной социальной сетью для ответов и вопросов. Одна из самых популярных функций — поиск попутчиков. Так, жители Владимира предлагают прокатиться до «Глобуса».

К всероссийскому флешмобу уже присоединились звезды отечественной эстрады и даже политики. Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян просит через аккаунт перезвонить Гарика Харламова, а звезда волейбола Екатерина Гамова зашла на страницу и потерялась во времени. Она отметила, что в Инстаграме Леди Гага шутит вся вся страна.

Юмор объединил города и страны.

— Я понимаю, почему нас не победить! — добавила спортсменка.

Ранее «Призыв» писал, что жители Владимирской области активно используют приложение старости. Фотографии милых старичков и старушек заполонили социальные сети.

Полина Тарбеева

Фото из официального аккаунта Леди Гага в Инстаграме