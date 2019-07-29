Энцефалитные клещи активизировались с новой силой

Клещи вновь активизировались и, что самое страшное, среди них регистрируются зараженные опасным заболеванием. Сразу восемь энцефалитных клещей обнаружили во Владимирской области за одну неделю. Наличие антигена вируса во всех случаях подтверждено лабораторно. При этом случаев заражения человека пока не зарегистрировано.

Всего за 7 дней по данным регионального Роспотребнадзора за медицинской помощью обратилось 213 человек, среди них — 26 детей. Максимальное количество обращений зафиксировано от жителей Владимира, Муромского, Александровского и Вязниковского районов. Неделей ранее пострадавших от клещей было меньше – 151 человек.

С начала сезона активности клещей официально зарегистрировано 2407 случая присасываний.

Жителей региона просят быть предельно осторожными и не забывать о средствах безопасности. При укусе клеща пострадавшему следует незамедлительно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Во Владимире на исследование клещей принимают на улице Токарева, д.5, каб. № 8, с 9 до 11 часов.

Ранее «Призыв» писал, что более двух сотен владимирцев привились от клещевого энцефалита. Среди них взрослые и дети.

Ольга Ефремова

Фото: readovka.by