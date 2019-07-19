Электронные паспорта владимирцы получат позже москвичей

Жители Владимирской области начнут получать электронные паспорта после москвичей. Однако, когда точно стартует выдача документов личности нового образца, пока не понятно. Даты перехода в каждом отдельном регионе не определены. Вопрос на стадии разработки, пояснили «Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Но если учитывать, что через три года в России перестанут выдавать бумажные паспорта, можно уверенно предположить, что к этому времени в нашем регионе в обиход войдут удостоверения нового типа.

Электронные паспорта начнут выдавать жителям Владимирской области до 2022 года.

Первыми электронные паспорта получат жители Москвы. Для них пластиковые карточки в пилотном режиме обещают подготовить к лету следующего года. Об этом на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности сообщил вице-премьер Максим Акимов. Чиновник презентовал макет нового документа и заявил, что специальной кампании по замене бумажных паспортов в стране не планируется. Пользоваться старыми паспортами можно до окончания срока действия. Если вы поменяли документ после 45 лет и не хотите переходить на электронный носитель, заставлять никто не будет.

Электронный документ будет представлять из себя пластиковую карту, на которую запишут всю информации о владельце: ФИО, дату рождения, место регистрации. Кроме того, новое удостоверение личности будет содержать информацию о водительских правах, данные СНИЛС и ИНН. Предполагается, что подделать такой документ будет гораздо сложнее, а в случаи утери его можно будет заблокировать за считанные секунды.

Правительство обещает владельцу электронного паспорта и финансовую экономию. Сейчас, например, пошлина на водительские права составляет примерно 2 тысячи рублей. Тогда как с внедрением чипированного документа она сократится до 300 рублей. Предполагается, что электронный паспорт можно будет продублировать с помощью мобильного приложения. Пластиковую карта с чипом создадут на базе технологии NFC.

Электронный паспорт можно будет продублировать с помощью мобильного приложения.

Ожидается, что выдавать паспорта нового образца будут отделения ОВД. Через три года их количество в стране достигнет трех тысяч. Речи о том, что электронные документы будут предоставлять через МФЦ, пока не идет. Согласно опросу ВЦИОМ, чипированный документ личности больше всего привлекает молодое поколение. Каждый второй россиянин до 35 лет мечтает достать из широких штанин именно электронный паспорт.

Ранее «Призыв» писал, что «зеленые карточки» СНИЛС скоро канут в Лету. Их заменят бумажные и электронные уведомления.

Полина Тарбеева

Заглавное фото Екатерины Штукиной (РИА «Новости»)