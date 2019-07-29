Электронную запись на прием к врачу восстановят к ноябрю 

Пациенты Собинской районной больницы добились возобновления электронной записи на прием к врачу. Они смогут как раньше пользоваться порталами госуслуг и «Регистратура33» — эту услугу отключили год назад. Восстановить электронную запись в лечебном учреждении районный суд обязал руководство к 22 ноября 2019 года. Сейчас в больницу жители Собинки могут записаться лишь, отстояв очередь в регистратуру, по телефону или отправив электронное письмо на сайт учреждения. После жалоб пациентов в прокуратуру, надзорное ведомство провело в больнице проверку.

Нарушения закона об основах охраны здоровья граждан подтвердились.

Представители департамента здравоохранения администрации Владимирской области на суде предъявили ряд документов, в которых не раз поднимали вопрос о восстановлении электронной записи в Собинской районной больнице.

— В настоящее время департаментом здравоохранения администрации области и администрацией Собинской районной больницы ведутся работы по интеграции с региональным сегментом Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), — пояснили «Призыву» в облздраве.

Электронную запись на прием к врачу должны восстановить к ноябрю.

Ещё одно громкое судебное заседание по поводу отсутствия электронной записи к врачам состоится на днях в Октябрьском районном суде. Напомним, что пациент Судогодской ЦРБ Александр Малышенко подал иск к руководству ОКБ из-за того, что не может попасть к ним на приём через госуслуги. Мужчина пытается восстановить свои права пациента в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи.

Ранее «Призыв» сообщал, что участников по скандальному делу пациента Малышенко растёт. За неработающую систему электронной записи теперь придётся отвечать не только Областной клинической больнице, но и региональному департаменту здравоохранения, ЦРБ Судогодского района и «Медицинскому информационно-аналитическому центру».

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»