ДТП в Собинском районе унесло жизнь пассажира «десятки»

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Собинском районе. Около 2.45 на 11 км автодороги «Собинка — Лакинск — Ставрово» водитель автомобиля «ВАЗ-21102» не справился с управлением. Легковушка съехала с проезжей части, вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП травмы получил 24-летний водитель «десятки», а также двое его пассажиров. Одному 16 лет, второму – 21 год. Все пострадавшие доставлены в БСП Владимира.

Третий пассажир «десятки» погиб.

Травмы несовместимые с жизнью получил третий пассажир автомобиля. Информация о погибшем устанавливается.

По информации УМВД России по Владимирской области, «десятка» ехала со стороны Лакинска в сторону Ставрово. Известно, что водитель превысил скорость. По данному ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Ранее «Призыв» писал о смертельном аварии, произошедшей на подъезде к Вязникам. Погиб 43-летний водитель грузовика «ГАЗ».

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области