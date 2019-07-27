Дорогу от Владимира до «Пекинки» начали строить

Во Владимире началось строительство долгожданной дороги, которая соединит город с микрорайонами «запекинья». Наконец, у жителей Веризино и Содышка появится свой новый выезд с возможностью сделать поворот и направо, и налево. Работы продлятся 4 месяца и обойдутся бюджету в 38 миллионов рублей.

Схема движения простая.

Водители двигаются со стороны Горького или Гастелло, поворачивают на «Ивановские мануфактуры» и оттуда по светофору в прямом направлении. Здесь по светофору можно повернуть налево. Разворотная петля будет выполнена в одном уровне.



Дорожники начнут с вырубки деревьев и перекладки коммуникаций. Потом станут укладывать асфальт. Самые сложные работы придутся как раз на осень. Стоит надеяться, что сухая и ясная погода после череды летних ливней придет именно в сентябре-октябре.



Как «Призыв» писал ранее, ремонт «Пекинки» выходит на завершающую стадию. На время обновления дорожного полотна на перекрестке Горького с федеральной трассой будут закрыты левые повороты. Дорожники будут стараться работать в ночное время.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»