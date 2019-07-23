Домам с текущими крышами экстренно выдали деньги на ремонт

Пять многоквартирных жилых домов во Владимире получат деньги из городской казны на срочный ремонт фасадов и текущих крыш. С одобрения депутатов горсовета выделено почти 3 миллиона рублей. Муниципальные компании, управляющие этими домами, добились поддержки властей по новой программе неотложного капремонта. На Кирова, 10, сделают фасад, на Луначарского, 41, Труда, 36, Мира, 46/12, Чайковского, 28, — крыши.

5 домов, где текут крыши и обваливается фасад, попали вне очереди на капремонт.

Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ:

Износ этого жилья — более 70%. Кровли могли бы ближайшую зиму не пережить. Деньги вложено всего 20%, а эффективность в 5 раз больше.

Успеем проторговать. Есть сметы, все просчитано. С областью согласовано. Ждут только софинансирования города.

Закончить все работы должны к зиме. В программу неотложного капремонта могут попасть жители и других домов. Главное — пройти по условиям:

— высота дома — не более 4 этажей;

— в общий котел Фонда капремонта Владимирской области поступило не менее 10% от сметы;

— жильцы исправно платят по взносам на капремонт — выше 95%;

— износ одного из конструктивных элементов дома — не менее 70%.

Как ранее сообщал «Призыв», у собственников многоквартирных домов появились сомнения в эффективности работы программы капремонта. Все больше жильцов отказывается платить по счетам. Программа неотложного капремонта пришла на помощь фонду. Те, кто долго ждал, наконец получат необходимое.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»