Диспансеризацию начали проводить по «семейному графику»

Больницы и поликлиники Владимирской области внедряют «семейный график» плановых диспансеризаций. В облздраве поясняют: все для удобства жителей региона. «Семейный график» — это неофициальный термин, хотя говорят о нем, в том числе, и на уровне правительства. Он предполагает, что семьи могут проходить медицинское обследование в удобное для них время: после работы и в выходные дни. Отпрашиваться у работодателя для этого не придется.

Во Владимире в будние дни до 18.00- 19.00 горожан ждут в городских больницах №2, 5, 6, а также поликлиниках №1 и №2. В городской больнице №4 кабинеты медицинской профилактики работают до 16.00, а кабинеты участковых врачей-терапевтов открыты до 19.00.

По субботам в течение всего дня пройти диспансеризацию можно только в городской клинической больнице №5 (до 17.00) и поликлинике №2 (до 16.00). В остальных медицинских учреждениях обследоваться предлагается в первой половине дня: с 8.00-8.30 и до 12.00-13.00.

С полным расписанием плановых диспансеризаций можно ознакомиться здесь.

Что касается седьмой больницы в Оргтруде, то там диспансеризация проводится только по будням с 8.00 до 14.00. В вечернее время и по субботам там пациентов пока не ждут. Кстати, в ряде медучреждений области возможности пройти диспансеризацию по «семейному графику» также нет. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения объяснили это дефицитом кадров.

— Не все медицинские учреждения региона могут позволить работать в вечернее время и по субботам. Связано это с нехваткой кадров. Графики составлялись исходя из кадровых возможностей больниц и поликлиник, — уточнили «Призыву» в облздраве.

Напомним, в России вступил в силу новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров. Он утвержден приказом Минздрава. Если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь такая периодичность будет сохранена только для молодых людей. Граждане старше 39 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно. Кроме того, люди с 18 лет теперь могут раз в год пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года. Для лиц предпенсионного и пенсионного возраста вводится отдельная дополнительная диспансеризация.

Также россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения медицинских осмотров. Сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты этой инициативы, сообщает «Российская газета».

Медики не устают предупреждать, что многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Чем раньше врачи выявят начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее и дешевле будет лечение.

Ранее «Призыв» сообщал об увольнении главного врача больницы в Оргтруде Дмитрия Митрофанова. Ему на смену пришёл молодой специалист Петр Бушуев.

Ольга Ефремова

Фото: solncrb.info