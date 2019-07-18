«Детям войны» разработали закон без денег

Гладко было на бумаге… Закон о социальной поддержке «детей войны» ещё на стадии проекта вызывает вопросы. Прежде всего финансового плана. Внесённый губернатором на рассмотрение Законодательного Собрания области проект предусматривает наделение «детей войны» правами на получение мер соцподдержки. Если областной парламент одобрит этот документ, он вступит в силу уже в ближайшее время. Но финансирование под него в 2019-м не заложено. А одно только изготовление удостоверений обойдётся почти в 5 миллионов рублей.

«Дети войны» — жители Владимирской области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

Во Владимирской области проживают около 100 тысяч человек, заставших Великую Отечественную войну в юном возрасте. Это пожилые люди — им под 80 и старше. За то время, пока нормативный акт разрабатывался, в мир иной ушли почти 2 тысячи человек. И, безусловно, с одной стороны очень важно поддержать «детей войны», с другой — нужно сделать это по-деловому, не сотрясая воздух пустыми обещаниями.

Большая часть мер соцподдержки, внесённых в проект, лишних затрат не потребуют. Они просто наделяют «детей войны» возможностью получения ряда услуг вне очереди. Это медицинские услуги и услуги организаций социального обслуживания, а также обслуживание в учреждениях культуры (видимо, имеются в виду очереди в гардероб). Но есть пункт, оговаривающий возможность денежных выплат ко Дню Победы. Кроме того, всем нужно выдать удостоверения, а на это уйдёт немалая сумма, которая пока в бюджете не прописана.

Пока законопроект изучили в профильном комитете ЗС. Далее он поступит на рассмотрение всех депутатов в ходе очередного заседания. Закавыку с финансированием реально решить двумя способами. Либо установить, что закон начнёт действовать со следующего года (и траты, соответственно, предусмотреть в 2020-м), либо принять поправки в действующий закон о бюджете, перекинув деньги с другой статьи расходов.

Макар Кузьмин

Фото: vedtver.ru