В замкнутый круг попали воспитанники детского сада № 82 в Юрьевце и их родители. Группы пора ремонтировать, но начинать работы нельзя — течет крыша, которую не могут починить уже несколько месяцев. Обещанный еще в феврале капитальный ремонт кровли так и не начался.

Вслед за весенней непогодой пришли летние ливни. Детский сад заливает в дожди. Дети сидят в сырости. Родители возмущены бездействием чиновников и руководства садика.

Светлана Павлова, мама воспитанника детского сада № 82:

Никаких работ я не видела. Мы, когда перевелись в эту группу, нам показали: вот в коридоре текло, в туалете текло… Нас перед фактом поставили и предложили сделать ремонт.

Мы не отказались, там небольшой фронт работы. Вчера родители начали писать, что в садике опять течёт крыша. Всё стоит в тазиках. Водопады вокруг, и дети в этой сырости сидят. И кто-то намекнул, что и в спальнях что-то потекло…

В феврале этого года в садике «Дубок» из-за протекшего потолка произошло короткое замыкание. Тогда в управлении образования заверили «Призыв», что в апреле, как только установится тёплая, сухая погода, этой проблемой чиновники займутся. Но вот уже август на носу, а тазики с водой как стояли в группах, так и стоят.

Татьяна Алимова и Андрей Морозов, родители воспитанников детского сада № 82:



У нас протечки идут в туалете, в коридоре. В эти дождливые последние дни стояли тазики. Крыша не делается, соответственно, мы не можем отремонтировать помещение, соответственно, там может развиться и грибок. Влажность, плесень — и наши дети этим дышат!

У нас ничего не делается. Если они денег не дают и крышу не делают, зачем детей-то водить, гробить их? Сейчас дожди начнутся, начнёт опять крыша течь. Дети будут больные, зачем это надо?! Сейчас они начнут в дождик делать, смысл этого? Они зальют весь садик. Они ничего не сделают. Они должны были уже были подготовить. Уже скоро август – ни крыши, ничего.

С ремонтом кровли происходит всё не так быстро, как хотелось бы, поясняет руководство детского сада. Тендер был разыгран только 12 июля. После него 10 дней ушло на оформление документации. Но строительная бригада уже готова. Родителям стоит потерпеть ещё немного. Всё случится, когда за окном перестанет лить.

— Но вы видите какая погода, крыша должна просохнуть. Родители не понимают, жалуются. Розыгрыш произошёл только 12 июля. Деньги нам выделили, 800 тысяч рублей, почти на всю крышу, не считая одного блока, – говорит Татьяна Коновалова, заместитель заведующего по хозяйственной работе. – Но только с 24 июля, в рамках тендера, мы могли начать ремонтировать крышу. А в этих числах начали лить дожди. Я сегодня лазила на крышу, там лужи стоят.

Ремонт крыши обещали начать, как только закончатся дожди.

Руководство садика считает, что нужно, как минимум, два дня сухой погоды, чтобы можно было приступить к ремонту кровли. Этим займётся одна из владимирских фирм, бригада которой сейчас как раз «латает» детский сад в Энергетике. И как они закончат, то переедут в соседний микрорайон — чинить крышу уже в Юрьевце. Правда, прогнозы синоптиков неутешительные — в ближайшую неделю ожидаются кратковременные дожди.

Мы будем держать эту ситуацию на контроле. Ранее «Призыв» сообщал, что после короткого замыкания в 82-м садике, дошкольное учреждение проверил Следственный комитет. Специалисты пришли к выводу, что состояние помещений, где имеются протечки кровли, не соответствуют требованиям СанПиНов по устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»