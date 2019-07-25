Детские пособия увеличат до 10 000 рублей. Но не для всех

Госдума одобрила в третьем чтении закон, касающийся повышения детских пособий по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. В частности, был повышен критерий нуждаемости с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Таким образом, во Владимирской области пособия смогут получать нуждающиеся семьи, чей среднедушевой доход не будет превышать 21536 рублей в месяц (прожиточный минимум в регионе на днях повысили, теперь он составляет 10768 рублей на душу населения).

Повышенное пособие предусмотрено только на первого и второго ребенка. Многодетных семей это не коснется. Во Владимирской области ожидается, что размер ежемесячной выплаты составит 10780 рублей, что соответствует детскому прожиточному минимуму в регионе на данный момент. Ранее на детей от 1,5 до 3 лет выплачивались всего 50 рублей в месяц. И эта сумма не индексировалась с 90-х годов. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

А пока мы решили напомнить молодым и многодетным родителям, какие пособия можно оформить на детей во Владимирской области уже сейчас. В этом нам помогли сотрудники Управления социальной защиты по городу Владимиру.