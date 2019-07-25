18+

Детские пособия увеличат до 10 000 рублей. Но не для всех

Какие еще выплаты положены детям

  1. Что полагается уже сейчас

    Госдума одобрила в третьем чтении закон, касающийся повышения детских пособий по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. В частности, был повышен критерий нуждаемости с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Таким образом, во Владимирской области пособия смогут получать нуждающиеся семьи, чей среднедушевой доход не будет превышать 21536 рублей в месяц (прожиточный минимум в регионе на днях повысили, теперь он составляет 10768 рублей на душу населения).

    Повышенное пособие предусмотрено только на первого и второго ребенка. Многодетных семей это не коснется. Во Владимирской области ожидается, что размер ежемесячной выплаты составит 10780 рублей, что соответствует детскому прожиточному минимуму  в регионе на данный момент.  Ранее на детей от 1,5 до 3 лет выплачивались  всего 50 рублей в месяц. И эта сумма не индексировалась с 90-х годов.  Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

    А пока мы решили напомнить молодым и многодетным родителям, какие пособия можно оформить на детей во Владимирской области уже сейчас. В этом нам помогли сотрудники Управления социальной защиты по городу Владимиру.

    Фото: vladimir.social33.ru

  2. При рождении ребенка

    При рождении или усыновлении первого ребенка семья с 1 января 2018 года имеет право на получение в течение 1 года ежемесячной выплаты в размере  9911 рублей при соблюдении следующих условий:

    — ребенок рожден не ранее 1 января 2018 года;

    — заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;

    — размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 15937,50 рублей.

    Для предоставления этой выплаты необходимо предоставить следующие документы:

    — свидетельство о  рождении ребенка;

    — документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к гражданству Российской Федерации;

    — сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

    — документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

    Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением.

    При рождении второго ребенка полагается материнский капитал в размере 453026 рублей и единовременная денежная выплата независимо от дохода семьи в размере 4531 рубля. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет по-прежнему составляет 40 % от среднего заработка, но не более 26 152 рубля 27 копеек.

    Фото: djankoiadm.ru

  3. Семьям военнослужащих

    Вне зависимости от дохода семьи военнослужащих имеют право на:

    — единовременное пособие беременной жене военнослужащего — 27680 рублей;

    — ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего — 11863 рубля;

    — ежемесячное пособие на детей погибших военнослужащих — 2377 рублей;

    — ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха на детей военнослужащих погибших, ставших инвалидами в связи с вооруженным конфликтом на территории Северного Кавказа — 25196 рублей.

    Малоимущие военные семьи также получают ежемесячное пособие на детей военнослужащих срочной службы — 683 рубля.

    Справка: для того, чтобы получить статус малоимущей семьи в 2019 году, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.

    Фото: archive.vsr.mil.by

  4. Многодетным семьям

    1. Единовременная денежная выплата (независимо от дохода семьи):

    — на третьего и последующих детей — 9059 рублей;

    — при рождении двойни — 15095 рублей;

    — при рождении тройни — 110250 рублей.

    2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 8977 рублей семьям с 3 и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения области.

    3. Областной материнский (семейный) капитал в размере 60776 рублей на третьего или последующего ребенка, родившегося после 1 октября 2011 года.

    С полным списком выплат и льгот для многодетных  семей Владимирской области  (и не только денежных) можно ознакомиться в нашем недавнем материале. 

    Фото: arenaprava.ru

  5. Малоимущим семьям с детьми

    Государственная социальная помощь на основании социального контракта — до 66156 рублей.

    Такая выплата возможна малоимущим семьям только один раз на:

    — поиск работы;

    — прохождение профподготовки;

    — осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

    — ведение личного подсобного хозяйства;

    — устранение последствий пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства.

    Материальная помощь в связи с газификацией жилья, принадлежащего на правах собственности —  до 24154 рублей.

    Выдается малоимущим семьям по ходатайству органов местного самоуправления или семьям, имеющим ребенка-инвалида.

    Справка: для того, чтобы получить статус малоимущей семьи в 2019 году, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.

    Фото: cnbc.com

  6. Куда обращаться

    Заявление о назначении выплаты и документы подаются в отдел социальной защиты населения по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

    Фото: tass.ru

    Юлия Митина

    Заглавное фото: lifefamilyfun.com
Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение