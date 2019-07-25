Детские пособия увеличат до 10 000 рублей. Но не для всех

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Что полагается уже сейчас
Госдума одобрила в третьем чтении закон, касающийся повышения детских пособий по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. В частности, был повышен критерий нуждаемости с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Таким образом, во Владимирской области пособия смогут получать нуждающиеся семьи, чей среднедушевой доход не будет превышать 21536 рублей в месяц (прожиточный минимум в регионе на днях повысили, теперь он составляет 10768 рублей на душу населения).
Повышенное пособие предусмотрено только на первого и второго ребенка. Многодетных семей это не коснется. Во Владимирской области ожидается, что размер ежемесячной выплаты составит 10780 рублей, что соответствует детскому прожиточному минимуму в регионе на данный момент. Ранее на детей от 1,5 до 3 лет выплачивались всего 50 рублей в месяц. И эта сумма не индексировалась с 90-х годов. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
А пока мы решили напомнить молодым и многодетным родителям, какие пособия можно оформить на детей во Владимирской области уже сейчас. В этом нам помогли сотрудники Управления социальной защиты по городу Владимиру.
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При рождении ребенка
При рождении или усыновлении первого ребенка семья с 1 января 2018 года имеет право на получение в течение 1 года ежемесячной выплаты в размере 9911 рублей при соблюдении следующих условий:
— ребенок рожден не ранее 1 января 2018 года;
— заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;
— размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 15937,50 рублей.
Для предоставления этой выплаты необходимо предоставить следующие документы:
— свидетельство о рождении ребенка;
— документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к гражданству Российской Федерации;
— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением.
При рождении второго ребенка полагается материнский капитал в размере 453026 рублей и единовременная денежная выплата независимо от дохода семьи в размере 4531 рубля. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет по-прежнему составляет 40 % от среднего заработка, но не более 26 152 рубля 27 копеек.
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Семьям военнослужащих
Вне зависимости от дохода семьи военнослужащих имеют право на:
— единовременное пособие беременной жене военнослужащего — 27680 рублей;
— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего — 11863 рубля;
— ежемесячное пособие на детей погибших военнослужащих — 2377 рублей;
— ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха на детей военнослужащих погибших, ставших инвалидами в связи с вооруженным конфликтом на территории Северного Кавказа — 25196 рублей.
Малоимущие военные семьи также получают ежемесячное пособие на детей военнослужащих срочной службы — 683 рубля.
Справка: для того, чтобы получить статус малоимущей семьи в 2019 году, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.
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Многодетным семьям
1. Единовременная денежная выплата (независимо от дохода семьи):
— на третьего и последующих детей — 9059 рублей;
— при рождении двойни — 15095 рублей;
— при рождении тройни — 110250 рублей.
2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 8977 рублей семьям с 3 и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения области.
3. Областной материнский (семейный) капитал в размере 60776 рублей на третьего или последующего ребенка, родившегося после 1 октября 2011 года.
С полным списком выплат и льгот для многодетных семей Владимирской области (и не только денежных) можно ознакомиться в нашем недавнем материале.
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Малоимущим семьям с детьми
Государственная социальная помощь на основании социального контракта — до 66156 рублей.
Такая выплата возможна малоимущим семьям только один раз на:
— поиск работы;
— прохождение профподготовки;
— осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
— ведение личного подсобного хозяйства;
— устранение последствий пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства.
Материальная помощь в связи с газификацией жилья, принадлежащего на правах собственности — до 24154 рублей.
Выдается малоимущим семьям по ходатайству органов местного самоуправления или семьям, имеющим ребенка-инвалида.
Справка: для того, чтобы получить статус малоимущей семьи в 2019 году, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.
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Куда обращаться
Заявление о назначении выплаты и документы подаются в отдел социальной защиты населения по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Юлия Митина
Заглавное фото: lifefamilyfun.com
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