Детские лагеря проверяют после трагедии в Хабаровском крае

Детские загородные лагеря Владимирской области ждут проверки после трагедии в Хабаровском крае. Спасатели проведут повторные противопожарные инструктажи с персоналом и тренировочные эвакуации. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, всего в регионе работает 28 детских загородных оздоровительных лагерей, в том числе 1 палаточный. Он находится в Доброграде Ковровского района.

Во Владимирской области на данный момент официально работает один палаточный лагерь.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что перед открытием все лагеря были проверены на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Все выявленные недостатки были своевременно устранены.

Трагедия в палаточном лагере, расположенном в Солнечном районе Хабаровского края, произошла минувшей ночью. В результате пожара сгорели 20 палаток из 26 установленных на территории. Пострадали двенадцать человек, в том числе семеро детей. Трое детей находятся в коме. Еще один ребенок погиб, пишет ТАСС. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее «Призыв» писал, что перед началом оздоровительной кампании все детские лагеря Владимирской области проверят на безопасность. Нарушителям тогда пригрозили закрытием.

Ольга Ефремова

Фото: sterhluki.ru