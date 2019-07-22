Десяток беспилотников поднимется в небо над Ковровом

Беспилотники «Орлан-10» и «Гранат» начали полеты над учебным центром Западного военного округа (ЗВО) в Коврове. Техника должна повысить качество боевой подготовки курсантов. Было закуплено более десяти беспилотных летательных аппаратов. Все они оснащены видеокамерами с углом обзора 360 градусов. Аппараты поднимают на высоту от 200 до 500 метров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники используют во время маршей экипажей танков и БМП, при проведении боевых стрельб в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке. Беспилотные летательные аппараты позволят оценить правильность и слаженность действий курсантов.

Техника должна повысить качество подготовки курсантов.

Гвардейский окружной Московско-Тартуский Краснознаменный учебный центр ЗВО расположен в городе Коврове Владимирской области. Он осуществляет подготовку курсантов по специальностям механика-водителя танка, самоходной артиллерийской установки, оператора аппаратуры связи, водителей грузовых и специальных транспортных средств.

Ранее «Призыв» сообщал, что курсанты центра уже использовали беспилотник при проведении флешмоба ко Дню защитника Отечества. 14 боевых танков выстроились в цифру 23, а военнослужащие — в надпись «февраля!». Получившуюся картину сняли с высоты.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы Минобороны РФ