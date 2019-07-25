Депутаты преодолели первое вето Владимира Сипягина

Депутаты Законодательного Собрания сегодня повторно рассмотрели закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области. Администрация не сможет без участия законодателей выделять деньги городам и селам. Первое вето Владимира Сипягина удалось преодолеть большинством голосов. Первая версия поправок депутатов не вступила в силу, потому что закон не подписал губернатор. Разногласия между представителями двух ветвей власти возникли из-за субсидий, которые распределяются муниципалитетам. 40% решений по ним принимаются силами чиновников, без допуска депутатов Заксобрания.

Михаил Максюков, депутат Законодательного Собрания

Наши муниципалитеты очень часто обращаются к нам, депутатам, с вопросом, почему столько средств направлено на дороги или почему именно столько средств направлено на программу «Комфортная городская среда»?

Депутаты не обладают зачастую информацией, потому что распределяются эти средства постановлением губернатора без нашего участия.

Мы даже не знаем об этом.

После изучения первоначальной версии законопроекта Владимир Сипягин внес свои коррективы. Его принципиальное требование — средства, которые выдаются на конкурсной основе, и деньги по федеральным программам могут поступать только по постановлению губернатора.

Сергей Казаков, депутат Законодательного Собрания

Вето губернатора — достаточно редкое явление в деятельности Заксобрания. Поверьте моему опыту и коллег, вето губернатор накладывает тогда, когда не видит другого варианта достучаться до депутатов, чтобы решить вопрос в рабочем порядке.

Я предлагаю прислушаться к губернатору, принять предложение о согласительной комиссии и вето не преодолевать.

Нам таких столкновений не надо.

Вице-спикеры Антон Сидорко и Сергей Корнишов тоже заявили, что не стоит разжигать споры и пытаться преодолеть вето губернатора.

А вот вице-спикер областного парламента Вячеслав Картухин резко высказался в адрес Владимира Сипягина, заявив, что тот злоупотребил своим правом на вето и продолжает давить на муниципалитеты, используя свое единоличное право на выдачу субсидий. Эту позицию поддержал и Александр Цыганский.

Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания

Я хотел бы напомнить, что бюджет Владимирской области — это не кошелек губернатора Владимира Сипягина.

Мы сейчас не обсуждаем распределение субсидий на зарплату Шохина, Рычкова, Сахарова.

Бюджет Владимирской области — это деньги налогоплательщиков, жителей. И они имеют права пользоваться всеми благами, которые возможно предусмотреть.

И депутаты Законодательного Собрания обязаны соблюдать, чтобы муниципалитеты развивались равномерно.

Вице-губернатор Вячеслав Кузин решил вспомнить опыт конца 90-х годов, когда у депутатов Заксобрания было право делить между муниципалитетами деньги. Он заявил, что тогда все переругались, пока перетягивали одеяло на тот или иной город или село. И в итоге обратились к чиновникам администрации, чтобы те их рассудили. Высказывания вызвали ухмылки и улыбки среди депутатов.

Сергей Сахаров, руководитель региональной ассоциации органов местного самоуправления, глава администрации Суздаля

Можете спросить меня. Я работаю на второй по счету муниципальной работе при третьем губернаторе. У моих коллег такой же опыт.

Субъективность первого высшего должностного лица к любому муниципальному образованию всегда присутствует. Сегодняшнее заседание ЗС мне несколько непонятно.

Депутаты захотели, депутаты забрали. Нет проблем. Ваша ответственность и критерии.



Главы муниципалитетов считают, что при распределении субсидий главное — наличие проектов и экспертиз на строительство дорог, коммуникаций, медоборудования, модернизации объектов ЖКХ, а не мнение депутатов. Депутаты смогут помочь пробить деньги для тех, кто действительно готов их освоить. После часовых баталий депутаты Законодательного Собрания все же проголосовали за принятие поправок.

Как «Призыв» писал ранее, такие же жаркие споры вызвал закон о согласовании кандидатурна должности вице-губернаторов и руководителей департаментов. До сих пор три варяга из администрации работают с приставкой «врио». Согласований так и не было.

Анна Тумановская

Фото и видео Дмитрия Киреева