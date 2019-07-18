Депутата осудили за хищение 26 миллионов рублей

Депутат Совета народных депутатов Александровского района и экс-директор ООО «Жилищно-коммунальная служба «Алдега» Игорь Аванесян признан виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере. Следствием и судом установлено, что в период с января 2015-го по конец августа 2016 года Аванесян реализовал корыстную схему по хищению денежных средств жилищно-коммунальной компании. Он заключал заведомо фиктивные договоры с московскими и местными подрядными организациями на уборку придомовых территорий многоквартирных домов Александрова и мест общего пользования.

Затем руководитель общества организовывал заполнение расходных ордеров и в кассе ЖКС «Алдега» лично получал деньги якобы в счет оплаты фактически не существующих договорных подрядных отношений, поясняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Сумма похищенных денежных средств составила около 26 миллионов рублей.

По делу допрошены более 130 свидетелей, исследованы тысячи документов, проведено несколько судебных бухгалтерских и почерковедческих экспертиз. Расследование дела велось почти год. Все это время Аванесян свою вину не признавал. Личное имущество его было арестовано.

Приговором Александровского городского суда Аванесяну назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворены исковые претензии потерпевшей стороны. С Аванесяна в пользу ЖКС «Алдега» взыскано более 25 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» писал о приговоре, вынесенном бывшему руководителю комбината «Тепличный». Виктор Шляхов отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

Ольга Ефремова

Фото: ruexpert.org