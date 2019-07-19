Деньги области пойдут на общедоступные качели

Владимирская область сворачивает программу установки детских и спортивных площадок во дворах многоквартирных домов. Последний год их делали за бюджетный счёт. С 2020 года собственникам жилья придётся самим нести подобные траты. Казённые же средства администрация региона «перекинет» на благоустройство скверов и парков. Там детскими горками и качелями смогут пользоваться все желающие. В перспективе, говорят чиновники, игровые комплексы появятся на месте благоустроенных городских пустырей, а также в отдалённых поселках, сёлах, деревнях.

Илья Потапов, директор департамента ЖКХ администрации области:

Возможно, из программы будут уходить дворовые территории, оставаться только общественные пространства на следующие года.

Но дворовые территории нам, конечно, тоже интересны. Наше мнение — надо оставить минимальный перечень и не делать софинансирование более расширенного перечня работ.

В этом году в регионе обновят территории 144 дворов. Лишь 3% от сметы платят собственники за минимальный перечень работ (асфальт, лавочки, фонари), 20% — за детские и спортивные площадки, а 50% — за парковки и озеленение. Программа сокращается с каждым годом, а доля софинансирования граждан, наоборот, растёт. В Минстрое, как пояснил Илья Потапов, вообще хотят прекратить финподдержку по ремонту дворов. Логика такова: территории вокруг многоквартирных домов — это часть общего имущества, отвечают за него исключительно собственники жилья. Но власти на местах понимают, что асфальтирование разбитых дворов и тротуаров владельцы квартир не потянут.

Скверы с аллеями и качелями появятся в деревнях области.

Если деньги перераспределят, то есть шансы на то, что в программу следующего года попадут парки «Добросельский» и у ДДюТ во Владимире. В Добром и военных городках состояние дорог во многих дворах оставляет желать лучшего — зато вокруг будет много детских и спортивных площадок.

Как «Призыв» сообщал ранее, при ремонте дворовых территорий в нынешнем году выявлено немало недостатков. Работы ещё ведутся, специалисты департамента ЖКХ уже проверяют дворы. Нареканий у них к подрядчикам немало.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»