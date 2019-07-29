Четырехлетний ребенок выпал из окна в Струнино

Четырёхлетний ребенок выпал из окна с высоты второго этажа. Произошло это накануне в городе Струнино Александровского района. Известно, что помимо прочих повреждений ребенок получил тяжелую травму головы. Сейчас он находится в реанимационном отделении местной больницы. Специалисты ОКБ с участием нейрохирурга областной детской клинической больницы сделали ему операцию. Состояние здоровья малыша находится на особом контроле врачей, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Пострадавший мальчик находится в реанимации.

Следствием установлено, что в момент трагедии мама мальчика открыла окно в комнате, где играл маленький сын, а сама ушла на кухню. Оставленный без внимания ребенок встал на стул, забрался на подоконник и выпал из открытого окна. В настоящее время проверяются все обстоятельства случившегося. Родителей в очередной раз настоятельно призывают внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра.

За весенне-летний сезон во Владимирской области уже пострадали девять детей.

Ранее «Призыв» писал, что сразу три случая падения детей с высоты, из окон и через ограждение балкона были зафиксированы в регионе.

Ольга Ефремова

Фото: yaizakon.com.ua