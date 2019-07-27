Бомжи оккупировали старый бункер

Старый бункер в подвале жилого дома на улице Мира, 82 во Владимире оккупировали бомжи. Раньше здесь располагалось бомбоубежище, но со временем помещение оказалось никому не нужно. Бункер заняли непрошеные гости. Бездомные пробирались через открытый подвал или через уличный люк. Жильцы дома начали опасаться за свою безопасность.

Нина Андреянова, жительница дома № 82 по ул. Мира:

У нас тут бомжи жили. Они и готовили, и в туалет ходили, и сушили, и стирали. Всё делали. А у нас не был закрыт подвал. Никому этого не было нужно. И у нас тут даже был один труп.

Сейчас в бункере нет бездомным постояльцев. Жильцы дома потребовали, чтобы подвал закрыли на замок, а люк накрыли бетонной плитой. На встречу им пошли в преддверии Дня Победы. Перед 9 мая вход бомжам перегородили, но порядок в бомбоубежище так и не навели. В ответ на жалобы жильцам дома предложили отремонтировать помещение бункера за свой счёт. Но для собственников 11 квартир это накладно.

Ирина Запрядышева, старшая дома № 82 по ул. Мира:

Бомбоубежище в плачевном состоянии. Здесь всё разбито. В советские времена здесь всё было прилично, ухожено. Был сделан ремонт, стояли лавки, раковина была. Было всё приспособлено для эвакуации.

Мы своими силами провели здесь санитарную обработку, за свой счёт. Хотя это помещение нам не принадлежит. Сейчас есть указ, где должны все эти помещения привести в надлежащий вид, порядок. Но ничего не делают. Прошло два года, результата никаких нет.

При этом жильцы дома хотят оставить за подвалом статус бомбоубежища, а привести его в божеский вид должен владелец. С этим и возник вопрос. Кто несет ответственность за бункер, кто должен навести там порядок и сохранят ли за помещением прежний статус — с этими вопросами «Призыв» обратился в мэрию. Чиновники городской администрации пообещали дать ответ в ближайшее время.

Жильцы требуют навести порядок в заброшенном бункере.

Во Владимирской области около четырех сотен бомбоубежищ. По нашим данным, во Владимире около сотни защитных сооружений . Но в каком состоянии все они находятся, неизвестно.

Ранее «Призыв» сообщал, как в общежитии на Северной, 15А жильцы тоже вынуждены терпеть соседство с бомжами.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыва»