Боксеры натянут канаты на Театральной площади

Жители и гости Владимира смогут позаниматься спортом на свежем воздухе в компании именитых владимирских боксёров. В грядущее воскресенье, 21 июля, в областном центре отметят Международный день бокса (6+). Принять участие в тренировке, которая состоится на Театральной площади, смогут все желающие. Начало в 11.00. В рамках мероприятия также будут организованы конкурсы «Боксерская эстафета» и «Перетягивание каната».

— В прошлом году мы уже проводили этот конкурс, и он всем гостям праздника очень понравился. Поэтому решили его повторить, — рассказал «Призыву» исполнительный директор Федерации бокса Владимирской области Сергей Щедрин.

Во Владимире отметят Международный день бокса.

В каждом из конкурсов будут участвовать команды боксёров от всех районов Владимирской области. Точное количество спортсменов пока неизвестно, но организаторы заверяют, что их будет немало.

Международный день бокса впервые отмечался в прошлом году. Интересно, что традиция началась именно с России. Во Владимире год назад боксеры и любители этого вида спорта собирались на смотровой площадке у Дмитриевского собора.

Как еще интересно провести выходные, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: stroneks.ru