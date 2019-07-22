Благоустройство дворов возмутило прокуратуру

Благоустройство дворов Владимира в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проходит с нарушениями. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры по итогам проведенной проверки. Главные претензии у контролеров к городской мэрии. Так, выявлены факты некачественного проведения работ, включенных в сметную документацию при их полной оплате, и факты нарушения сроков.

В одном из дворов поставили детскую площадку без нужного покрытия.

Проверка показала, что во дворе одного из многоквартирных домов областного центра был установлен небезопасный детский игровой комплекс. На его территории отсутствует необходимое ударопоглощающее покрытие. Это может привести к травмам.

Прокуратурой города выявлено 39 нарушений, внесено 15 представлений, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Всего же сотрудники ведомства проверили 16 дворов и 2 сквера, благоустроенных в прошлом году.

Только во Владимире прокуратура выявила 39 нарушений при благоустройстве дворов.

— Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле надзорного органа, — уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее «Призыв» писал, что недочеты при благоустройстве дворов на бюджетные деньги фиксируют и специалисты департамента ЖКХ. Причем не только во Владимире, но и по всей Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»