Бесплатный спортивный и детский комплекс откроется в Загородном

Спортивное поле с четырехметровым ограждением, которое строят в микрорайоне Коммунар, обещают сделать общедоступным. Там можно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Причем без ограничения по времени и возрасту. Это – достижение. Спортивный сквер, построенный за бюджетные деньги в другой части города, на улице Стрелецкой, работает по часам и предпочтение отдает спортивным секциям, а также платникам, занимающимся по вечерам.

Спортивная площадка и другие спортивные и детские объекты появятся на месте бывшего пустыря.

Пустырь находился между домами 23 и 25а по Судогодскому шоссе. В своё время жителям Загородного обещали, что там появится спортивный комплекс. Но в северной части выросла высотка с магазином «Магнит» — на том дело и встало. Сейчас это место, пригодное в лучшем случае для выгула собак, превращается в благоустроенную территорию. Там уже поставили детскую площадку. Горки, качели в виде гнезда, паутина для любителей полазать — все это стоит на отдельном участке, который покроют разноцветной резиновой крошкой.

Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:

Лавочки, урны будут установлены в районе спортивной площадки, для того чтобы было можно раздеться и переодеться.

Лавочки будут у футбольного поля, у площадки воркаута.

Озеленение представлено в виде восстановления газонов, посева трав. Никаких деревьев и кустов здесь нет.

Подрядчик сделает асфальтированные пешеходные дорожки, резиновые покрытия на площадке для воркаута и футбольном поле. Работы обойдутся бюджету в сумму около 9 миллионов рублей. Площадка откроется в конце августа — ко Дню города.

Как «Призыв» сообщал ранее, масштабное благоустройство ведется также в сквере на Чайковского. Для детей делают большой игровой городок, для влюблённых парочек и отдыхающих пенсионеров – аллеи для прогулок с лавочками и стилизованными фонарями.

Анна Тумановская

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