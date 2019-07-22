Ассенизатор затерроризировал соседей запахами 

Жители частного сектора в Покрове устали нюхать вонь от ассенизаторской машины. Парковка спецтехники развернулась прямо у их домов на улице Северной. Два года назад сосед решил стать ассенизатором и приобрел специальный грузовик для очистки выгребных ям и септиков. Спецтехнику, от которой идёт соответствующий запах, он решил парковать перед своим домом. Соседи, естественно, в шоке.

— Его дом стоит по диагонали от нас, на другой стороне улицы. Там маленький домик, участок 8 соток, который принадлежит двум семьям. И вот на одной его половине живёт владелец данной спецтехники. У него есть две легковушки. Одна стоит гнилая, на второй он ездит. Парковать спецтранспорт у дома места нет, поэтому он использует соседние дома, – возмущается один из жителей улицы Северной Станислав. – Он стал счастливым обладателем громадного грузовика, у него есть свой автокран для загрузки. И совершенно не морщась, он поставил его напротив моего дома. И моим внукам пришлось долго вдыхать этот «аромат».

По словам Станислава, ассенизатор на просьбы окружающих убрать спецтехнику не реагировал. Отвечал всем, что имеет право парковаться на «своей территории». Люди же пытаются доказать, что парковать спецтехнику по Административному кодексу в городе запрещено. Дискуссия разгорелась в группе «Сплетни»| г. Покров ³³«.

Грузовой транспорт может подъезжать к домам только для загрузки и разгрузки.

Нарушение этих правил грозит штрафом от 5000 рублей. «Призыв» обратился за разъяснением ситуации в администрацию Покрова. Городские чиновники пообещали проследить за владельцем ассенизаторской машины. В случае очередной парковки спецтехники во дворе дома ассенизатора оштрафуют за нарушение правил благоустройства чистоты и порядка.

— Фотографию мы видели. Мы съездили на место. Сейчас во дворе этого дома стоит только легковая четырнадцатой модели. Бочки, грузовичка нет. Его хозяин, скорее всего, проживает на Северной, 27, ну будем вызывать его. Выпишем предупреждение, вызовем в администрацию Покрова. Если не исправится, а мы будем выезжать с проверками на это место, составим на него административный протокол. Здесь подразумевается и штраф, — подчеркнул Денис Рогов, первый заместитель главы администрации г. Покрова.

Ассенизатора-нарушителя могут оштрафовать городские власти и ГИБДД.

В ГИБДД ответили «Призыву», что также готовы отреагировать, если соседи пришлют им фотографии, подтверждающие незаконную парковку. В таком случае владельцу спецтехники будет грозить ещё один штраф в 1,5 тысячи рублей.

— Если это жилая зона, то здесь водителем нарушен пункт 17.2 Правил дорожного движения, где запрещается транспортным средствам с массой более 3,5 тонны осуществлять стоянку, какую мы видим на данном фото, — сообщил Олег Лапшин, замначальника отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Владимирской области.

В ГИБДД заметили, что, похоже, мужчина для парковки использовал газон, то есть муниципальную землю. И этим нарушением должна заниматься инспекция административно-технического надзора.

Ранее «Призыв» сообщал, что депутаты Законодательного Собрания Владимирской области решили ввести новые штрафы для водителей, которые паркуются на газонах.

Татьяна Данилова

Фото жителей г. Покрова