Антону Фолифорову не хватило одной секунды до «золота»

Ковровчанин Антон Фолифоров завоевал «серебро» чемпионата мира по спортивному ориентированию. Наш спортсмен представляет Владимирскую область в составе сборной России в велокроссовых дисциплинах. Антон стал вторым в «спринте», уступив секунду на финише другому представителю сборной России — Григорию Медведеву. «Бронзу» взял француз Йоанн Куртуа.

Антон Фолифоров стал вторым на чемпионате мира по спортивному ориентированию.

Чемпионат и первенство мира по спортивному ориентированию проходят в датском городе Виборге. Соревнования стартовали накануне и продлятся до 3 августа. От Владимирской области участие в них принимают три человека. Кроме заслуженного мастера спорта России (ЗМС) Антона Фолифорова, в Данию отправились также ЗМС Ольга Шипилова-Виноградова и Анастасия Рузанова, для которой первенство мира станет дебютом в спортивной карьере.

Владимирскую область на чемпионате мира представляют три спортсмена.

Уже завтра, 30 июля, пройдут соревнования в дисциплине «Миддл». 31 июля — в дисциплине «Лонг». На 2 августа намечен масс-старт, а на 3 августа – эстафета.

В прошлом году Антон Фолифоров на чемпионате мира взял «золото». Еще одной наградой первенства для него стала «бронза» в дисциплине «лонг». Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено департаментом по физической культуре и спорту