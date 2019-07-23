Андрей Шохин заявил о готовности выполнить дорожные планы

Дорогу в юго-западном районе Владимира могут построить, несмотря на отрицательную оценку этого проекта администрацией региона. Сначала необходимо разработать концепцию развития дорог областного центра, а потом в её рамках представить конкретные объекты, заявил на пресс-конференции губернатор Владимир Сипягин, имея в виду именно соединение ЮЗ-8 с проспектом Ленина через улицы Сперанского и Чапаева. Однако мэр губернской столицы Андрей Шохин считает, что необходимость в дороге чрезвычайная и для промедления оснований нет. Тем более проект дороги с 4-полосным движением готов, он прошёл госэкспертизу и в своё время был согласован с властями Владимирской области.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Чем больше мы соединим улиц, чем больше будет путей объезда, тем меньше будет у нас загруженности в городе.

По этой улице Сперанского история давнишняя. Сделали проект, пересчитали в ценах этого года. Договорились на уровне исполнителей сделать его в два этапа. Начать уже в этом году. Не поймём, на каком этапе встало.

В департаменте транспорта сказали, что надо что-то ещё. Придумали, что нет схемы дорожного развития. Но она не привязана к строительству этой дороги, она просто показывает перспективы развития.

Соединение дорог на Фатьянова и Диктора Левитана — ещё один перспективный объект города.

Скоро он должен пройти публичные слушания. В плане продолжение этой дороги севернее, до проспекта Ленина. Ещё одно направление — тротуары и дороги, которые протянут от Пиганово до участков многодетных семей в Юрьевце (улицы Родниковая и Березовая и малоэтажный квартал). Проект готовится. По этой линии планируется пустить общественный транспорт. Стройку полутора километров дороги планируют начать в следующем году.

Но любое строительство упирается в деньги. Сейчас большую часть финансирования дорожных работ Владимир получает из федерального бюджета — в 2019 году это 200 миллионов рублей. Деньги пошли на ремонт 17 магистралей города. Можно сделать больше при активной поддержки области. Но та в нынешнем году выделила губернской столице лишь 6,3 миллиона рублей.

Владимир перечисляет около 500 миллионов рублей в дорожный фонд области.

В этих условиях власти города договариваются о прокладке дорог с застройщиками жилых кварталов. Такая ситуация возникла со строительством пути с улицы Студенческой на Мира. Насыпь и щебень сделали строители, асфальт положат городские службы.

Андрей Шохин дал понять, что город не откажется от своих планов, несмотря на их критическую оценку областного руководства. Как «Призыв» сообщал ранее, у губернатора Владимира Сипягина нынешние дорожные перспективы Владимира не вызывают доверия. Но и альтернативных область не предлагает.

Анна Тумановская

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