Андрей Шохин: город не может отказаться от точечной застройки

Точечная застройка во Владимире набирает обороты. В перспективе дома появятся на улицах Мира, Никитина, Кулибина, Фестивальной, Верхней Дуброве, Суздальском проспекте. Жители этих кварталов недовольны. Но ни протесты, ни обращения в надзорные инстанции не дают результата. Препятствовать планам застройщиков мэрия не намерена. Городские власти заинтересованы в наращивании плана по вводу жилья.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Мы стараемся ограничивать все хаотичные места застройки. Но у нас, как получается, кто-то продал пару участков домов, какой-то дом застройщики берут.

Мы не вправе им отказать, только ограничить по высоте, например.

В первую очередь это касается двух участков: в районе проспекта Ленина и областной филармонии, где уже выросли высотки, и в районе парка «Дружба», где новостройки собираются подступить к лугам и лесам. Сити-менеджер пояснил, что в первом случае частник продал участок под макаронной фабрикой, ограничений по этажности зданий и назначению участка не было. Жители окрестных пятиэтажек в ужасе от застройки. Самое страшное, жалуются люди, это отсутствие парковок. Все опасаются, что новоселы придут в их дворы, займут все внутриквартальные дороги.

Точечная застройка активно ведется в центральной части Владимира.

Много вопросов возникло и с застройкой лугопарка. Андрей Шохин уверен, что жителям старого квартала не стоит волноваться. У застройщика, по его мнению, есть пока только намерение, и будет ли оно реализовано — большой вопрос. Тем временем жители окрестных домов активно выступают против новых высоток.

Остро стоит вопрос по застройке участка во дворе домов на Суздальском проспекте и Комиссарова. На небольшом участке намерены возвести три высотки. Как «Призыв» сообщал ранее, на территории уже снесли старый детский сад, подготовлена площадка для строительства.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

А вот строить дома там опасно. Я смотрел ПОС (проект организации строительства), который утвержден. Я честно не знаю, как экспертиза могла пропустить этот ПОС.

Башни кранов, которые при строительстве этих домов должны подавать кирпич и раствор, будут проводить круг над жильцами и детскими площадками.

Просто невозможно! Я думаю, все еще посмотрят повнимательнее, и суд примет разумное решение.

Жители соседних дворов уже выступили против застройки. Городские власти поддерживают их в этом вопросе. Но проект был утвержден, еще когда градостроительные полномочия были у администрации Владимирской области. Сейчас вопрос законности точечной застройки в Добром рассматривается в суде.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»