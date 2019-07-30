Алексей Виноградов пообещал вернуть Студенческую весну

Областная Студенческая весна вернется уже в следующем году. Обещание сохранить одно из самых популярных молодежных мероприятий сегодня дал Алексей Виноградов. На днях он официально занял кресло председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области. В отличие от своего предшественника, избегавшего публичности, бывший лидер студенческих профсоюзов предпочел сразу заявить о себе.

Алексей Виноградов начал свою первую пресс-конференцию с заявления о сохранении и развитии традиционных молодежных проектов, таких как, собственно, Студенческая весна, Добросаммит и областная Зарница.

Новый председатель комитета по молодежной политике обещал сохранить флагманские проекты.

При этом о наследии Александра Кожевникова новый главный по молодежи говорить избегает. «Я не имею морального права критиковать то, что было. Я думаю, вы сами все знаете, сами все видели, поэтому я воздержусь от комментариев,» — тактично заявил Алексей Виноградов. В любом случае, он намерен реализовать спорный проект предшественника «Summer Students’ FEST«. Правда, изменится и сам формат, и название, и даже время проведения. Ранее сообщалось, что фестиваль студенческого творчества должен был заменить Студенческую весну. Высказывания по основным молодежным проектам «Призыв» собрал в одном коротком видео:

Алексей Виноградов открыто рассказал, что кресло досталось ему по рекомендации руководства ВлГУ, где он активно работал с молодежью восемь лет. Контракт с ним подписали на год. Сейчас новый председатель комитета осваивается на новом месте и подыскивает в команду еще двух человек. Перед чиновником стоит ряд задач. В частности, плотно взаимодействовать с вузами (с этим у него точно проблем не будет) и наладить контакт со средними профессиональными образовательными организациями.

Сверху посоветовали сделать упор на работу с молодежью в районах.

Алексей Виноградов сменил на посту Александра Кожевникова. Как ранее сообщал «Призыв», последний проработал всего полгода. В должность новый председатель комитета по молодежной политике вступил 29 июля. И краткая биография. Алексей Виноградов родился в 1986 году во Владимире. В 2009 году закончил франко-немецкое отделение иняза тогда еще Владимирского государственного гуманитарного университета (теперь ВлГУ). С 2011 года работал заместителем председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ.

Елена Пляскина

Фото и видео «Призыва»