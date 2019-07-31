Александр Морозкин, писатель собственного детства

Босые ноги в цыпках, штанишки на постромках и целая ватага друзей. А ещё ранние покосы и ружьё в руках пятилетнего мальчишки для охраны колхозных полей от грачей. Типичный портрет деревенского паренька начала пятидесятых прошлого века? И да, и нет. Мальчишка такой точно был, но не из крестьян, а из семьи гвардейского офицера императорской армии. Звали его Сашком. А сегодня это член Союза писателей России Александр Александрович Морозкин. В книгах он пишет о родных краях, о прославленных земляках и о разных событиях, свидетелем и участником которых стал волею судеб. В рубрике «Наши люди» Александр Морозкин расскажет о себе.

В этом видео вы узнаете:



00:56 – почему Александр Морозкин написал книгу о Николае Егоровиче Жуковском;

01:47 – кто стал первой учительницей пятилетнего Саши Морозкина;

01:59 – какую роль сыграл Владимир Солоухин в выборе нашим героем писательской стези;

03:17 – каким был первый писательский «опус» Саши;

03:51 – о том, что сочинения можно писать каждый день;

04:56 – как первоклассник Саша Морозкин сразу перешёл в третий класс;

06:05 – откуда у писателя появилась страсть к пчеловодству;

07:05 – о дружбе с пчелами;

08:08 – о «королевской коняге», которая помогает настроиться на позитивный лад;

09:33 – о том, зачем наш герой посадил в своей деревне сосны.

Беседовал Олег Беспалов

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