Александр Малышенко требует пригласить в суд независимого эксперта

Громкое дело недовольного пациента набирает обороты. Александр Малышенко отстаивает в суде свои права, которые были нарушены из-за невозможности записаться на прием через госуслуги и систему «врач-врач» в кабинете районной больницы. Теперь дело будет рассматриваться по правилам административного судопроизводства. Сегодня в Октябрьском районном суде состоялась уже третья встреча фермера из Судогодского района с ответчиками – представителями ОКБ, Судогодской ЦРБ, департамента здравоохранения администрации Владимирской области и Медицинского информационно-аналитического центра.

По соглашению истца и всех ответчиков помочь разобраться в проблемах записи через госуслуги в нашем регионе должен независимый эксперт. Причём бесстрастный, а значит, неместный, заявил Александр Малышенко.

Александр Малышенко, пациент Судогодской ЦРБ, истец:

Мы хотим обратиться в Министерство здравоохранения РФ, как и в Минкомсвязи, чтобы они посоветовали квалифицированных специалистов федерального масштаба, которые непредвзято могут приехать и провести аудит и оценку, которая в рамках суда поможет выяснить, почему система электронной записи так долго не работает.

В настоящий момент я хочу сделать судебный запрос к сотрудникам «Белого дома», напрямую вице-губернатору Марине Анатольевне Чекуновой.

Суть запроса – проводился ли уже аудит в отношении деятельности предыдущего губернатора Светланы Орловой? Мы хотим уточнить, имеется ли какая-либо информация, касающаяся здравоохранения и финансов, на что были потрачены деньги, чуть шире – возможно, там есть и техническая сторона, которая нам поможет в рамках судебного производства понять, в чём там причина проблемы.

Представители МИАЦ назвали требования истца «мифическими пугалками». Здесь готовы доказывать, что электронная запись к врачам в регионе оказывается в полной мере. Например, по последнему мониторингу по системе «врач-врач» было записано более 4000 пациентов. Через электронную регистратуру Владимирской области прошло более 3 миллионов 600 тысяч жителей, в их числе через госуслуги – 190 тысяч граждан. А то, что в областной клинической больнице электронная услуга не работает, в информационно-аналитическом центре назвали «их проблемой».

Руководство ОКБ якобы снабдило лечебницу не тем программным обеспечением по собственному желанию.

— Единственное программное обеспечение, которое было у всех учреждений здравоохранения Владимирской области, предоставлялось электронной регистратурой региона ПАО «Ростелеком». Как раз в этом модуле электронной регистратуры была возможность записи по системе «врач-врач», но данная система не работала на госуслугах. В 2017-м была необходимость региона на выход данного портала. Эти требования были выполнены регионом в полном объёме через интеграционную шину метрики, — поясняет Мария Дегтерёва, директор МИАЦ. — А после июля 2018 года ОКБ лишилась приписного населения, и программист ОКБ самолично отключил возможность записи на приём к врачу через портал госуслуг в ОКБ. Потом всем лечебным учреждениям была предоставлена возможность «уйти в свободное плавание». Пять больниц выбрали собственные программные продукты. После того как в лечебных учреждениях была установлена электронная регистратура, были отлажены системы «врач-врач».

Тем временем, пока идут судебные разбирательства, в ОКБ пытаются решить проблему с электронной записью по системе «врач-врач». На это потребуется около 800 тысяч рублей.

— Чтобы данная электронная услуга осуществлялась, всё должно быть интегрировано в одну общую систему. Сейчас наше лечебное учреждение должно повторно интегрироваться с новой установленной системой. На сегодняшний день согласовано техническое задание на интеграцию. Мы сейчас проводим закупку на проведение работ на интеграцию, — пояснила Оксана Ковтеба, представитель ответчика, заместитель главного врача по правовым и кадровым вопросам ОКБ.

Даже после всех работ по программному обеспечению в ОКБ не гарантируют отлаженную систему записи к врачу.

Руководство больницы в очередной раз указывает на то, что ответственность в этой цепочке несут сразу три бюджетных учреждения: больница, откуда идёт запись, МИАЦ и ОКБ. Следующее заседание по этому делу назначено на 25 сентября. В качестве свидетеля должен явиться программист от МИАЦ, который на суде должен будет пояснить техническую сторону конфликта.

Ранее «Призыв» сообщал, что электронную запись к врачу восстановят в Собинской районной больнице. Уже к ноябрю этого года по решению суда система должна заработать.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»