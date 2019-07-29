Абитуриенты метят в юристы, таможенники и строители

Владимирский государственный университет завершил прием документов на очную форму обучения. Опираясь на рейтинговые списки абитуриентов, можно озвучить самые популярные в этом году специальности. Больше всего вчерашние школьники хотят стать юристами. На 17 бюджетных мест специальности «Юриспруденция» претендует 331 абитуриент. 291 человек рвутся в строители. При этом на специальности «Строительство» выделено 91 бюджетное место. Замыкает топ специальность «Экономическая безопасность» — 259 заявлений на 13 бюджетных мест. Традиционно популярное «Таможенное дело» немного сдало позиции – 255 желающих.

Всего же приемная комиссия опорного вуза Владимирской области приняла 14 568 заявлений.

Если рассматривать по институтам, то большее количество заявлений принял Педагогический институт — 2207. Впрочем, это легко объяснить широким выбором специальностей. Самые востребованные из них – учителя начальных классов и иностранных языков. 1405 заявлений принял Институт информационных технологий и радиоэлектроники. На третьей позиции по максимальному числу поступивших заявлений – Гуманитарный институт (1398).

31 июля в 16.00 состоится встреча абитуриентов с руководством ВлГУ и представителями приемной комиссии. Там можно задать интересующие вопросы.

Ранее «Призыв» рассказывал, как у вчерашних школьников проходила жаркая пора сдачи Единого государственного экзамена. Во Владимирской области насчитали 28 стобалльных результатов. Из них 15 — по русскому языку, по физике – 2, по математике профильного уровня – 1, по химии – 10.

Ольга Ефремова

Фото: klops.ru