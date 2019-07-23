90-летнего грибника ищут в лесу пятые сутки

90-летнего пенсионера ищут в лесах Гусь-Хрустального района вот уже пятые сутки. Житель поселка Панфилово Вячеслав Журавлев ушел за грибами 19 июля, и до сих пор о нем нет никакой информации. К поискам подключились волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт». Однако помощь неравнодушных жителей Владимирской области будет не лишней.

— Люди очень нужны. Сегодня запланирован еще один выезд в лес, — сообщила «Призыву» координатор отряда «Лиза Алерт» Валентина Савинова. — Всю оперативную информацию о поиске можно найти в нашей официальной группе.

Приметы пропавшего грибника: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Во что был одет дедушка – неизвестно. При себе у него была авоська.

Между тем в регионе растет число заявок на поиск пропавших в лесу людей.

Яркий пример – минувшая ночь. Она выдалась у поисковиков напряженной, но результативной.

Благодаря слаженной работе был спасен 93-летний ветеран Великой Отечественной войны из Петушинского района. Дедушка дождался поисковиков, а они, в свою очередь, подоспели вовремя.

Оперативно удалось найти и заблудившегося 61-летнего грибника в Александровском районе. Любитель «тихой охоты» вернулся домой, а ведь могло все обернуться трагедией. Поэтому поисковики в очередной раз настоятельно просят жителей Владимирской области быть максимально внимательными в лесу. Статистика действительно очень тревожная: с 15 по 21 июля в лесах России потерялись 596 человек, 8 человек погибли, 19 не найдены до сих пор.

Ранее «Призыв» рассказывал, как спасатели вызволили из болота 78-летнюю жительницу Коврова. Дать сигнал о помощи пенсионерке помог заряженный телефон.

Ольга Ефремова

Фото: bryansku.ru