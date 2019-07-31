31 июля станет самым холодным днем лета

Дыхание осени жители Владимирской области в полной мере ощутят завтра, 31 июля. Последний день традиционно самого жаркого летнего месяца станет самым холодным. Популярные погодные ресурсы сообщают, что завтра в дневные часы воздух не прогреется выше +12 градусов. Ночью похолодает до +6 градусов. Такая погода соответствует не июлю, а рубежу сентября-октября. Небольшие дожди и северо-западный порывистый ветер добавят грусти. Кажется, что лето уже в этом году к нам не вернется.

В самый холодный день лета воздух не прогреется выше +12 градусов.

Однако синоптики успокаивают. По их прогнозам, к концу недели температура воздуха постепенно пойдет на повышение. В августе лето должно вернуться к устойчивым показателям в 20-22 градуса. Пока же погода будет определяться влиянием циклонов и прохладных воздушных масс.

Ранее «Призыв» сообщал, что резкое похолодание во Владимирскую область принесло ультраполярное вторжение.

Ольга Ефремова

Фото «Призыв»