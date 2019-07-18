Икона «Всецарица» подарена сельскому храму

Сельскому храму села Борисовское Суздальского района подарили икону Богородицы, которая, по словам верующих, помогает тяжелобольным. Образ называется «Всецарица». Теперь всех желающих приглашают на молебен в церковь святителя Василия Великого. Икона заняла здесь своё почётное место. Служение перед «Всецарицей» начинается после утренней литургии по субботам. Это около 9.30 – 9.40. Образ известен тем, что за помощью к нему зачастую обращаются люди, страдающие онкозаболеваниями.

– По их вере, многим она помогает, – говорит священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого. – Среди наших прихожан достаточно много людей с этим диагнозом, поэтому и возникла такая инициатива обрести в храм эту икону. Откликнулись опять же наши прихожане, иконописцы Измаиловы, которые написали образ Всецарицы. Потом люди собрали деньги, мы заказали к ней красивый резной киот. И теперь в нашем храме уже сформировалась традиция – каждую субботу, после божественной литургии (только если это не родительская суббота и не день великого праздника), мы совершаем перед ней акафистные пения. Все люди с воодушевлением молят Царицу Небесную о исцелении. Все болящие и страждущие. Очень хочется сказать, что рак – это не приговор, это диагноз. И с божьей помощью, и с помощью медицины можно научиться жить с этим заболеванием, купировать его.

Чудотворный образ Богородицы «Всецарица» (греч. «Пантанасса») хранится в Ватопедском монастыре Афона. Икона XVII века, по преданию, была благословением афонского старца Иосифа Исихаста своим ученикам. Сейчас этот образ есть во многих православных храмах Владимирской области. Теперь и в селе Борисовское. Но подаренная храму икона немного отличается от первоисточника. Здесь помимо Божьей Матери и младенца по краям написаны святые целители Пантелеймон, Косма и Дамиан, которым верующие молятся при различных заболеваниях.

– Изготавливать икону мы начали ещё в начале осени, заказали массивную доску из липы. Разработали рисунок. Начали клеить сусальное золото, потом писали сам образ и в июне подарили храму. Перед написанием этой иконы, естественно, мы получили благословение у батюшки. Такая икона в Древней Руси называлась «лечебница», на которой изображалось сразу несколько святых угодников, помогающих от разных недугов, – рассказывает Наталия Измаилова, художник и прихожанка храма.

Перед иконой «Всецарица» также молятся об избавлении от колдовских чар, зависимости детей от алкоголя и наркотиков.

Татьяна Данилова

Фото автора

Заглавное фото и видео Наталии Измаиловой

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