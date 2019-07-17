Владимир приглашает на конкурс русского романса

Владимирская областная филармония готовится к большому культурному событию этой осени – IX Всероссийскому конкурсу исполнителей романса, который пройдет с 11 по 17 октября. Уже сейчас начался прием заявок на участие в нем. Ознакомиться с условиями и заполнить заявку можно здесь до 5 сентября 2019 года включительно.

Участниками конкурса могут стать вокалисты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, работающие в концертных организациях, театрах и других профессиональных учреждениях, а также учащиеся высших и средних специальных учебных заведений. Возрастных ограничений нет.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Классический романс» и «Городской романс» в три тура. Первый тур – отбор участников посредством аудио- и видеопрослушивания. Во втором туре участникам необходимо исполнить три романса русских композиторов. В третий тур пройдут не более 20 участников, которым предстоит выступить еще с тремя романсами.

Участники будут бороться за звание лауреата I, II и III премий с денежным призом в размере 175, 140 и 110 тысяч соответственно. Кроме того, один из участников финала, чей талант и мастерство заслуживают особо высокой оценки, будет удостоен премии Гран-при в сумме 200 тысяч рублей.

В нашем регионе это единственный конкурс профессиональных вокалистов, который проводится с 1995 года раз в три года. С первого дня бессменным художественным руководителем конкурса является его основатель – заслуженный деятель искусств Анатолий Антонов.

Для оценки конкурсных выступлений будет сформировано жюри, которому предстоит оценить глубину прочтения авторского текста, понимание стиля, артистизм, владение профессиональными навыками и индивидуальность. По традиции жюри возглавит народный артист России, солист Большого театра, профессор Владимир Мальченко. Также к судейству конкурса приглашены заслуженный артист России, солист Большого театра Николай Васильев, заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра Галина Сидоренко, народная артистка России, солистка Ярославской филармонии Вера Добролюбова и другие.

Желающим посетить открытие, все туры конкурса и завершающий гала-концерт будет предложен специальный абонемент «Конкурс романса». Покупка его очень выгодна постоянным зрителям: стоимость на 8 концертов составит 1000 руб. Цена разовых билетов: 400 руб. – открытие, 600 руб. – закрытие, по 100-200 руб. за каждое из шести конкурсных прослушиваний.

Все жители и гости нашего города приглашаются на большой праздник романса с 11 по 17 октября в Концертный зал им.С.И.Танеева (проспект Ленина, 1).

Подготовила Татьяна Лысова

Фото Владимирской областной филармонии