Собаки нравились мне с детства

Сергей Дармов – один из лучших кинологов Владимирской области. К собакам привязался еще мальчишкой. У бабушки был пес по кличке Дружок. Как умел, маленький Сережа его дрессировал. Сейчас через его руки прошло больше 600 собак. Он знает, как найти подход к каждой. За выполненное упражнение хвалит четвероногого друга как сына. Часто говорит: “Браво, пес!” Кинолог уверяет, все строится на любви и доверии. При чем не только на службе. Свою жену он нашел на работе. Когда обучал молодежь, она пришла на занятие. Сейчас семья воспитывает дочку, которая тоже мечтает работать с собаками. Об удивительном человеке, которого слушаются четвероногие, очередной выпуск программы “Наши люди”.

Полина Тарбеева