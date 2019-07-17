Отдых в Турции. Что его может испортить.

В этом году среднюю полосу России лето своей жаркой погодой радовало недолго. Июль выдался прохладным и пасмурным. Многие владимирцы «ненастье» захотели переждать за границей. Например, я с семьёй решила погреться в Турции, в районе Аланьи. На моём счету это был третий визит в данную страну. До этого был Кемер и Сиде. Море было тёплое (+26), на небе ни облачка, жара +35…+40. Бассейны, шведский стол и отдых, казалось бы, удался… Но были на турецком курорте и свои минусы. О том, на что стоит обратить внимание при планировании путешествия и как избежать негативных ситуаций уже в самом отеле, читайте в этой статье.

Выбор отеля

Если вы неприхотливы и отдыхать собираетесь без детей, то хорошая «трёшка» с адекватным ценником – то, что надо. Для меня звёздность не принципиальна. В этот раз мы были с детьми, и главным критерием при выборе отеля было расстояние до пляжа. Наша гостиница Solis Beach Hotel располагалась недалеко от моря. С двумя детьми – 7 минут ходьбы. Хотя отель был всё-таки «три звезды», а не «четыре», как значился на некоторых сайтах. Прежде чем покупать путёвку, настоятельно рекомендую прочитать отзывы туристов об инфраструктуре данного отеля, о гостеприимстве его сотрудников. Причём на разных интернет-сайтах, чтобы составить объективную картину действительности. Например, мы были готовы к тому, что столкнемся с ремонтом кондиционера и сантехники в номере. Но этого не произошло. В нашей комнате всё работало. А ещё люди жаловались на скудность питания. На мой взгляд, от этого страдают почти все турецкие «трёшки» и даже «четверки». Хотя на вкус и цвет… Есть ведь такие, кто будет доволен скромному меню, а недовольные гурманы найдутся в отеле любой звёздной категории.

С едой поосторожнее

Недавно глава Федерации отельеров Турции Осман Айык поведал РИА «Новости» об организации системы шведских столов, где ряд продуктов ежедневно «циркулирует», то есть они перетекают из завтрака в ужин, из сегодняшнего дня в завтрашний. Будьте внимательны, в турецком меню в изобилии соевые полуфабрикаты. Естественно, пользы от них никакой. Но мясо и рыба тоже водится. И в «трёшках» в том числе. Мой совет – питаться в отелях всё-таки знакомыми, простыми блюдами и не экспериментировать с турецкими закусками. Например, в отелях очень вкусная выпечка. На завтрак можно без опаски брать свежие тёплые булочки с вкусным, натуральным вареньем, а на ужин, например, мясо с овощами и булгуром, рисом либо спагетти.

Если вы с детьми – за качеством употребляемой пищи нужно следить в усиленном режиме. К сожалению, в нашем отеле расстройства пищеварения у детей случались. И не редко. Об это туристы также предупреждали в оставленных отзывах. Что касается напитков. Кофе и чай были неважные. Настоящий турецкий кофе предлагали в отеле за отдельную плату – 1 доллар за чашку. Недурственные были газировки – кола, пепси, спрайт. Но! В пляжном баре эти напитки разбавлял недобросовестный персонал.

Море одно – пляжи разные

Пляжи в Аланье галечные. Морское дно здесь неравномерное. Заход везде разный. Есть и подводные скользкие каменные глыбы. Будьте осторожны. На берегу из мелкой гальки строить куличики и замки не особо получается. Поэтому маленькие дети такие пляжи не особо ценят, потом галька на солнце сильно нагревается. Но есть в Аланье и своя «жемчужинка» – побережье Клеопатры. Пляж полностью песчаный, заход в море для детей идеальный. До глубины нужно пройти метров пятьдесят. Дно полностью песчаное. Пo легенде этот пляж появился в Aлaнье в виде подарка Mapкa Aнтoния своей возлюбленной – царице Kлeoпaтpe. Но если на приотельном пляже лежаки и зонтики для вас будут бесплатны, здесь придётся раскошелиться. За два шезлонга в тени мы заплатили 20 долларов.

Оплата за проезд и чаевые

Два раза ездили в общественном транспорте Турции. За одно и то же расстояние водители взяли различную оплату. За двоих взрослых и двух маленьких детей в одну сторону спросили 4 доллара, а обратно – уже 6 долларов. При этом, когда заходишь в автобус и интересуешься стоимостью проезда, водители говорят, мол, потом, потом, и просят занять места, оплата происходит уже на выходе. В общем, деньги взяли даже с 3-летнего ребёнка, который сидел у меня на коленях. Местные жители советуют расплачиваться с ними турецкими лирами. Говорят, так выгоднее. Когда мы ехали в свой отель из аэропорта, гид от туроператора напомнил про важную турецкую традицию – «бахшиш» (чаевые).

Оставлять чаевые – здесь это правило хорошего тона. Не дадите сами, с вас их попросят.

Например, мы купили обзорную экскурсию на корабле с анимацией, питанием, за всё заплатили. Но в конце тура каждый столик на яхте обошёл турок с ящичком для чаевых. Хорошо, когда есть мелочь, не жалко было отблагодарить за пенную вечеринку, прыжки со скал «мальчика-кузнечика». Поэтому в этом случае все остались довольны.

Но полной неожиданностью стала протянутая рука Микки Мауса. Дело было вечером. Мы гуляли в парке аттракционов, и к сыну «пристала» ростовая кукла: начала обниматься, специально позировать для снимка. А потом этот человек в старом, несвежем костюме мыши потребовал оплаты за мои фотки не очень хорошего качества, которые я сделала на телефон. А у меня в кошельке только крупная купюра. Пришлось детям срочно взять билеты на карусели и отдать доллар Микки Маусу, который уже фоткался с «новой жертвой». В итоге от такого турецкого гостеприимства остаётся неприятный осадок.

Воровство в отеле

Но, несмотря на все эти недоразумения, самим отдыхом и обслуживанием в отеле мы остались довольны. Я даже хотела по возвращении написать положительный отзыв о гостинице Solis Beach, если бы перед самым вылетом в номере не обнаружилась пропажа денег. На ресепшене нам так и не ответили, кто стащил 5000 русских рублей из кошелька. Сказали, что сами виноваты, нужно было брать у них в аренду сейф.

Картину прояснили отдыхающие в этом отеле люди. Оказывается, «чистят» туристов в основном перед вылетом, чтобы люди не успели обратиться за помощью в полицию.

У одной женщины перед нами украли все золотые украшения, у другой пытались украсть деньги, но не смогли подобрать пароль на кодовом замке чемодана. Поэтому в последние дни все сидят здесь с «кошельками в обнимку».

Для нас это было уроком. Больше не будем полагаться на порядочность персонала в заграничных отелях. Возможно, стоит заранее продумать, где вы будете хранить наличные деньги на отдыхе, чтобы этот самый отдых не был испорчен.

Татьяна Данилова

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