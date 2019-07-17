Лунное затмение нам так и не показали

Поздно вечером 16 июля любители астрономии, энтузиасты-фотографы и просто любопытствующие с интересом смотрели на небо в ожидании путь неполного, но самого настоящего лунного затмения. Тень Земли обещала появиться на поверхности своего естественного спутника чуть позже одиннадцати вечера и скользить по ней почти до двух ночи. Кстати, это было единственное лунное затмение, доступное наблюдателям с территории России в этом году. Однако жителям Владимира не повезло: облачный фронт, шедший на город с юга, закрыл Луну, едва та оказалась в затенённой зоне. Ну, может, оно и к лучшему: астрологи, например, вообще рекомендовали затаиться по случаю этого астрономического явления и не предпринимать каких-то значимых шагов. Ну так мы и не предпринимали. Уж очень затмение посмотреть хотелось.

Такой Луна была видна в Ленинском районе Владимира в 23.05.

Олег Беспалов

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